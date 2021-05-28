مصر تعزى نيجيريا فى ضحايا غرق مركب بنهر النيجر

جدة - نرمين السيد - وأكدت مصر، بحسب بيان لوزارة الخارجية، خالص تعازيها لأسر الضحايا الأبرياء، وتمنياتها بسرعة الشفاء للناجين والمصابين، مشددةً على وقوفها جنبًا إلى جنب مع دولة نيجيريا الشقيقة حكومةً وشعباً فى هذا الحادث الأليم.

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