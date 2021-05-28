بـ 3 أمور.. وزير الأوقاف يستعرض «كيف نستمطر الرحمات الربانية»

جدة - نرمين السيد - وأوضح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن هناك ثلاثة أشياء نستمطر بها الرحمات حيث يكون استمطار الرحمات بأمور، من أهمها، أن نبرأ من حولنا وقوتنا إلى حول الله وقوته، وأن نكون بحق لله ومعه فمن كان مع الله كان الله معه، وأن نأخذ بصحيح الأسباب كما علمنا ديننا الحنيف.

وشدد وزير الأوقاف، على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصا أو مضمونا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة.