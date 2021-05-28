السوبر الأفريقيى.. محمد شريف يحرز الهدف الأول للأهلى أمام نهضة بركان

أحرز محمد شريف الهدف الأول للأهلى فى مرمى نهضة بركان المغربى فى مباراة السوبر الأفريقى التى تجمعهما حاليا باستاد جاسم بن حمد بنادي السد فى العاصمة القطرية الدوحة.

وبدأ الأهلي بتشكيل يضم كلاً من: محمد الشناوي، بدر بانون، ياسر إبراهيم، عمرو السولية، ديانج، محمد هاني، أيمن أشرف، طاهر محمد طاهر، حسين الشحات، محمد مجدى قفشة ومحمد شريف.

بينما يضم تشكيل نهضة بركان كلا من:

حراسة المرمى: زهير لاعروبي

خط الدفاع: عمر النمساوي - إسوفو دايو - محمد عزيز - إسماعيل المقدم

خط الوسط: محمد فرحان - بكر الهلالي - العربي الناجي

خط الهجوم: حمدي لعشير - محسن ياجور - زيد كروش

من جهته عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، محاضرة فى فندق الإقامة قبل نصف ساعة من التحرك؛ للتأكيد على الجوانب الخططية، وتنفيذ التعليمات الفنية خلال المباراة ومنح التعليمات الأخيرة لكل لاعب.

وأعلن الدكتور أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق، سلبية المسحة الطبية التي أجرتها بعثة الفريق أمس داخل فندق الإقامة؛ استعدادا لمباراة نهضة بركان في بطولة كأس السوبر الإفريقي. واختتم الأهلي استعداده لمباراة نهضة بركان أمس، حيث أدى مرانه الختامي على ملعب نادي السد الذي يستضيف المباراة.