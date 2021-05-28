موعد انطلاق مسلسل لية لأ الجزء الثاني

يبحث العديد من الجماهير عن موعد مسلسل لية لأ، الذي استطاع أن يحصد على قاعدة جماهيرية كبيرة خلال عرض الجزء الأول بطولة الفنانة أمينة خليل وعدد كبير من النجوم اللامعة.

دوت الخليج يكشف موعد مسلسل لية لأ الجزء الثاني، الذي سيتم عرضه خلال أيام قليلة على إحدى المنصات الشهيرة.

موعد مسلسل لية لأ الجزء الثاني

تسائل العديد من الجماهير، عن موعد عرض مسلسل لية لأ الجزء الثاني، عبر محرك البحث الشهير “جوجل”، حيث من المقرر عرضه يوم 10 يونيو على منصة شاهد vip.

كانت قد، طرحت الفنانة منة شلبي، البرومو التشويقي للمسلسل، حيث ظهرت خلاله تحاول تبني طفلة وتواجه كل من حولها بقرارها وما تعانيه من كونها تعيش بمفردها وأصبحت مسئولة عن طفلة.

منى أحمد زاهر تخوض أول تجربة لها في عالم الفن

تخوض الطفلة منى أحمد زاهر أولى خطواتها الصغيرة في عالم التمثيل، تشارك منى في مسلسل "ليه لأ 2" ليكون أول أعمالها التمثيلية، ظهرت منى في الإعلان الأول للمسلسل ويبدو أنها تقدم دور ابنة الفنان أحمد حاتم.

الجدير بالذكر، أن منى هي ثالث أبناء أحمد زاهر، ودائما ما تشارك شقيقتيها ليلى وملك في فيديوهات عبر "تيك توك"، أما مسلسل "ليه لأ 2" من بطولة منة شلبي وأحمد حاتم ومراد مكرم ومها أبو عوف، سارة عبد الرحمن، من تأليف ورشة سرد تحت إشراف السيناريست مريم نعوم وسيناريو وحوار دينا نجم ومجدى أمين وإخراج مريم أبوعوف.