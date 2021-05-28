محمد شريف يسجل هدف الأهلي الأول في مرمى نهضة بركان «فيديو»

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سجل محمد شريف لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الهدف الأول لفريقه في مرمى نهضة بركان في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب جاسم بن حمد بنادي السد في العاصمة القطرية الدوحة ، ضمن منافسات نهائي السوبر الإفريقي.

وأنطلقت المباراة بين النادي الأهلي ونهضة بركان المغربي في تمام الساعة السادسة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة الدولي على ملعب جاسم بن حمد في نهائي كأس السوبر الإفريقي ، ويدير اللقاء تحكيميا بين المارد الأحمر والفريق البرتقالي الجزائري مصطفى غربال ، وهو ذات حكم نهائي دوري أبطال إفريقيا التي حقق فيها المارد الأحمر الفوز بهدفيين دون رد في المواجهة التي جمعت الفريقين على ملعب القاهرة الدولي.

من غيره!🤩



هدف محمد شريف في مرمى نهضة البركان⚽️



قد يكون هدف البطولة🏆#الأهلي_نهضة_بركان pic.twitter.com/fCNj9ejMs8 — جول مصر (@goaleg) May 28, 2021

ويسعى الأهلي إقتناص اللقب السابع والغائب عن خزائن المارد الأحمر منذ سبع سنوات ، بينما يأمل نهضة بركان للفوز بالبطولة لأول مرة في البطولة التي يحمل لقبها الفارس الأبيض بعد الفوز على الترجي بثلاثية مقابل هدف وحيد.

تشكيل الأهلي أمام نهضة بركان بالسوبر الإفريقي

وجاء تشكيل الأهلي الرسمي كالتالي: حراسة المرمي: محمد الشناوي خط الدفاع: محمد هاني - بدر بانون - ياسر ابراهيم - أيمن أشرف خط الوسط: ديانج - السولية خط الوسط الهجومي: الشحات - أفشة - طاهر محمد طاهر خط الهجوم: محمد شريف.

تشكيل نهضة بركان المغربي أمام الأهلي

حراسة المرمى: زهير لعروبي. خط الدفاع: محمد عزيز – إيسوفو دايو – إسماعيل المقدم – عمر النمساوي. خط الوسط: ناجي العربي – زايد كروش – زكريا الحضرف - بكر الهلالي - حمزة لعشير. خط الهجوم: محسن ياجور.

قائمة الأهلي لمواجهة نهضة بركان في السوبر الإفريقي

في حراسة المرمى :محمد الشناوي وعلي لطفي وحمزة علاء

خط الدفاع :رامي ربيعة وبدر بانون وياسر إبراهيم ومحمود متولي وسعد سمير وأيمن أشرف ومحمود وحيد ومحمد هاني و معلول وأحمد رمضان بيكهام

خط الوسط : و أكرم توفيق ومحمد مجدي أفشة وناصر ماهر عمرو السولية وأليو ديانج و حمدي فتحي وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ووليد سليمان ومحمود كهربا

في الهجوم : محمد شريف و جونيور أجايي وصلاح محسن والتر بواليا.