/632827/أميرة-العادلي-ورشا-كليب-تتقدمان-بطلبي-إحاطة-لوزير-التعليم-بشأن-امتحانات-الثانوية-العامة

تقدم النائبتان أميرة العادلي، ورشا كليب، أعضاء لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلبي إحاطة للمستشار الدكتور حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، موجهًا إلي وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، بشأن القلق المسيطر على الأسر المصرية بشأن امتحانات الثانوية العامة.

طلبي إحاطة بشأن امتحانات التعليم

وقالت النائبتان اميرة العادلي، ورشا كليب، أعضاء مجلس النواب عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، إن امتحانات الثانوية العامة لا تزال حديث الساعة في كل بيت مصري، لكن الأمر يبدو وكأنه لا يشغل الوزارة، فبرغم اقتراب الموعد المحدد لإجراء الامتحانات، إلا أن الوزارة لم تعلن بشكل واضح عن كيفية إجراء الامتحانات، وكيف ستجري بنظام الأونلاين وهي لم تنجح في الامتحانات التجريبية أو في امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي من قبل نتيجة وقوع السيستم.

وأكدتا النائبتان اميرة العادلي ،ورشا كليب أن امتحانات الثانوية العامة ليست حقل تجارب لقياس جودة الإنترنت، بل هي امتحانات مصيرية لما يقارب ٦٥٠ ألف طالب، ومن شأن أية مشكلات فنية أن تحدث حالة من السخط في الشارع المصري، ولذلك فمن الواجب على الوزارة أن تعلن كافة التفاصيل المتعلقة بطريقة إجراء الامتحانات، وكيفية وضعها، والمعايير المستخدمة في اختيار الأسئلة، والإجراءات المتخذة لتقييم الطلاب المصابين بفيروس كورونا، أو طلاب المنازل أو الراسبين.