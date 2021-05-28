/632828/لبنان-تخطف-دينا-الشربيني-ومنى-زكي-لأعمالها-الفنية

استطاعت الأعمال الفنية اللبنانية جذب كلًا من النجمتين دينا الشربي ومنى زكي لعملين مختلفين لتشهد الدراما والسينما في لبنان مدى تألق نجمات مصر، حيث تستعد دينا الشربيني لتصوير مسلسل "الزيارة" في حين أن بدأت منى زكي في تصوير فيلم لبناني لم يتم الاستقرار علي اسمه حتى الآن.

دوت الخليج يكشف تفاصيل أعمال الفنانة دينا الشربيني ومنى ذكي المستقبيلة الجديدة في لبنان.

منى زكي في لبنان لتصوير فيلم جديد

تتواجد النجمة منى زكي، حاليًا في دولة لبنان لتصوير فيلم لبنانى، والذى يجمعها مع الفنان إياد نصار وعادل كرم، والفيلم من إخراج اللبنانية نادين لبكي، وتأليف وسام سميرة وجابريال يمين.

وتدور أحداث الفيلم حول 7 أصدقاء يجتمعون على العشاء ويقررون خلال حفل العشاء الدخول فى لعبة، يكشفون خلالها جميع أسرارهم من خلال تليفوناتهم المحمولة، لتتحول الأمور وتصبح أكثر جدية بمعرفتهم أسرار بعضهم البعض، حيث تؤدي خطتهم في النهاية إلى نتائج عكسية وتكشف عن شبكة من الأسرار، كما يناقش العمل الظروف الاجتماعية والسياسية في مصر خلال الفترة الأخيرة.

دينا الشربيني تستعد لتصوير الزيارة

وتسعتد الفنانة دينا الشربيني لتصوير مسلسل "الزيارة" في لبنان، وتشارك في بطولته مع تقلا شمعون، كارول عبود، إيلي متري، عبدو شاهين، سيرينا الشامي، وينضم المسلسل إلى أعمال الثماني حلقات التي تعرض على المنصات الالكترونية، وتقوم فكرته على مقابلات مع أشخاص حقيقيين عاشوا تجربة الرعب على امتداد ثلاثين عاماً، ومن المقرر عرضه على منصة شاهد الرقمية.

آخر أعمال دينا الشربيني ومنى زكي

الجدير بالذكر، أن آخر أعمال الفنانة منى زكي مسلسل "لعبة نيوتن" التي شاركت به في السباق الرمضاني لهذا العام، وشارك فى بطولته كل من الفنان محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، ولأول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، وتضم ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب: مها الوزير، سمر عبد الناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري، من إنتاج شركة Media Hub (سعدي - جوهر)، تأليف وإخراج تامر محسن.

بينما تشهد دينا الشربيني عروض فيلمها الجديد ثانية واحدة الذي شارك في موسم أفلام عيد الفطر في دور العرض المصرية، وتخوض الشربيني أولى تجاربها السينمائية بهذا الفيلم ويشاركها في البطولة كلًا من مصطفى خاطر، محمود حميدة، وسوسن بدر، و وويز،و وعلا رشدي، فتحي عبدالوهاب وأحمد الفيشاوى، والفيلم من تأليف مصطفى حمدى وإخراج أكرم فريد.