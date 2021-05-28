دوت الخليج يعزى الكاتب الصحفى محمود مسلم فى وفاة والده

جدة - نرمين السيد - يتقدم الكاتب هانى لبيب، رئيس تحرير موقع دوت الخليج، بخالص العزاء للكاتب الصحفى محمود مسلم، رئيس تحرير صحيفة الوطن، ورئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، ورئيس مجموعة dmc فى وفاة المغفور له بإذن الله تعالى والده.





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