الرئيس السيسي يتفقد أعمال تطوير عدد من المحاور والطرق شرق القاهرة.. فيديو

تفقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الجمعة أعمال تطوير عدد من المحاور والطرق الجديدة بمنطقة شرق القاهرة.

حيث اطلع سيادته على أعمال التطوير في المحاور المحيطة بمطار القاهرة الدولي خاصة شارع عبد الحميد بدوي وتقاطعه مع طريق الأوتوستراد والذين تم توسعتهما بواقع ٦ حارة مرورية لكل اتجاه امتدادًا إلى حي مدينة نصر، وكذلك توسعة و رفع كفاءة الطرق الداخلية للأحياء المحيطة بمنطقة شيراتون السكنية التي تحتوي على عدد ١٢ شارع بإجمالي اطوال ١٤ كم وذلك لتخفيف الأعباء المرورية عن تلك المنطقة وربطها بالمحاور الرئيسية.

حيث تم كذلك تطوير شبكه المرافق بتلك المنطقة بإحلال و تجديد خطوط المياه بإجمالي اطوال ٣٥ كم و تنفيذ خط صرف صحي بطريق الأوتوستراد بطول ٢ كم لخدمة التجمعات السكنية المستقبلية، بالإضافة إلى إنشاء شبكة صرف الأمطار، كما تم تنفيذ عدد ٢ عدد كوبري دوران للخلف في طريق الأوتوستراد بواقع ٣ حاره مرورية لكل كوبري.

وقد توقف السيد الرئيس أثناء الجولة التفقدية ليناقش المسئولين بمواقع العمل وليطلع سيادته على سير الخطوات التنفيذية مشددًا على الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من الاعمال.

كما التقى سيادته بعدد من المواطنين الذين تصادف تواجدهم اثناء الجولة حيث تبادل سيادته الحديث معهم بشأن أحوالهم المعيشية والاستماع إلى طلباتهم.