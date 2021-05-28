/632830/بعد-7-سنوات-عجاف-الأهلي-سوبر-إفريقيا-فيديو-و-صور

حصد النادي الأهلي لقب السوبر الإفريقي على حساب نهضة بركان المغربي في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب جاسم بن حمد في المواجهة التي أنتهت نتيجتها بهدفين دون رد لصالح المارد الأحمر عن طريق محمد شريف مهاجم القلعة الحمراء والمنتخب المصري وصلاح محسن مهاجم المنتخب الأولمبي.

وسجل محمد شريف هدف النادي الأهلي الأول بعد إستدارة رائعة وتصويبة في أقصى يمين مرمى نهضة بركان بعد تمريرة من أفشة إلى حسين الشحات، ومن ثم تمريرة مميزة للغاية داخل منطقة جزاء نهضة بركان حتى وصلت لمهاجم المارد الأحمر، قبل ان ينجح صلاح محسن في مضاعفة النتيجة لصالح الفريق الأحمر بهدفيين دون رد بعد مراوغة ناجحة للحارس زهير العريبي. من غيره!🤩



هدف محمد شريف في مرمى نهضة البركان⚽️



قد يكون هدف البطولة🏆#الأهلي_نهضة_بركان pic.twitter.com/fCNj9ejMs8 — جول مصر (@goaleg) May 28, 2021 هدف صلاح محسن الرائع في نهضة بركان 🦅 pic.twitter.com/4sEQLToTYv — Capitano (@capitanoo_74) May 28, 2021 الأهلي يحصد اللقب السابع في السوبر الإفريقي ورفع الأهلي رصيده للبطولة الـ 22 بطولة قارية ليأتي في المركز الثاني خلف ريال مدريد متصدر الترتيب برصيد 26 بطولة قارية عقب التتويج بالسوبر الإفريقي على حساب بركان المغربي. تشكيل الأهلي أمام نهضة بركان بالسوبر الإفريقي وجاء تشكيل الأهلي الرسمي كالتالي: حراسة المرمي: محمد الشناوي خط الدفاع: محمد هاني - بدر بانون - ياسر ابراهيم - أيمن أشرف خط الوسط: ديانج - السولية خط الوسط الهجومي: الشحات - أفشة - طاهر محمد طاهر خط الهجوم: محمد شريف. تشكيل نهضة بركان المغربي أمام الأهلي حراسة المرمى: زهير لعروبي. خط الدفاع: محمد عزيز – إيسوفو دايو – إسماعيل المقدم – عمر النمساوي. خط الوسط: ناجي العربي – زايد كروش – زكريا الحضرف - بكر الهلالي - حمزة لعشير. خط الهجوم: محسن ياجور. قائمة الأهلي لمواجهة نهضة بركان في السوبر الإفريقي في حراسة المرمى :محمد الشناوي وعلي لطفي وحمزة علاء خط الدفاع :رامي ربيعة وبدر بانون وياسر إبراهيم ومحمود متولي وسعد سمير وأيمن أشرف ومحمود وحيد ومحمد هاني و معلول وأحمد رمضان بيكهام خط الوسط : و أكرم توفيق ومحمد مجدي أفشة وناصر ماهر عمرو السولية وأليو ديانج و حمدي فتحي وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ووليد سليمان ومحمود كهربا في الهجوم : محمد شريف و جونيور أجايي وصلاح محسن والتر بواليا.

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