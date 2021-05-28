/632831/4-خطوات-تفصل-الأهلي-عن-عرش-العالم-بعد-التتويج-بالسوبر-الإفريقي

أستطاع النادي الأهلي حصد لقب السوبر الإفريقي على حساب نهضة بركان الجزائري بعد التغلب عليه بهدفيين دون رد في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب جاسم بن حمد ، وشهدت تألق واضح من لاعبي المارد الأحمر أبرزهم الشناوي وصلاح محسن ومحمد شريف.

وحصد النادي الأهلي البطولة السابعة من السوبر الإفريقي بعد غياب دام لمدة 7 سنوات منذ الفوز على الصفاقسي التونسي، وخسارة اللقب التالي أمام وفاق سطيف الجزائري ، ليقلص المارد الأحمر الفارق مع ريال مدريد متصدر ترتيب البطولات القارية.

الأهلي يحصد البطولة 22

ورفع الأهلي رصيده للبطولة الـ 22 بطولة قارية ليأتي في المركز الثاني خلف ريال مدريد متصدر الترتيب برصيد 26 بطولة قارية عقب التتويج بالسوبر الإفريقي على حساب بركان المغربي بعد الفوز عليه بهدفيين دون رد.

ترتيب أندية العالم الأكثر تتويجا بالبطولات القارية

الصدارة - ريال مدريد الاسباني - 26 لقبا

المركز الثاني : الأهلي المصري - 22 لقبا

بوكا جونيورز الأرجنتيني 18 لقباً

ميلان الايطالي 18 لقباً

برشلونة الاسباني 17 لقباً

ليفربول الانجليزي 14 لقبا

تشكيل الأهلي أمام نهضة بركان بالسوبر الإفريقي

وجاء تشكيل الأهلي الرسمي كالتالي: حراسة المرمي: محمد الشناوي خط الدفاع: محمد هاني - بدر بانون - ياسر ابراهيم - أيمن أشرف خط الوسط: ديانج - السولية خط الوسط الهجومي: الشحات - أفشة - طاهر محمد طاهر خط الهجوم: محمد شريف.

تشكيل نهضة بركان المغربي أمام الأهلي

حراسة المرمى: زهير لعروبي. خط الدفاع: محمد عزيز – إيسوفو دايو – إسماعيل المقدم – عمر النمساوي. خط الوسط: ناجي العربي – زايد كروش – زكريا الحضرف - بكر الهلالي - حمزة لعشير. خط الهجوم: محسن ياجور.

قائمة الأهلي لمواجهة نهضة بركان في السوبر الإفريقي

في حراسة المرمى :محمد الشناوي وعلي لطفي وحمزة علاء

خط الدفاع :رامي ربيعة وبدر بانون وياسر إبراهيم ومحمود متولي وسعد سمير وأيمن أشرف ومحمود وحيد ومحمد هاني و معلول وأحمد رمضان بيكهام

خط الوسط : و أكرم توفيق ومحمد مجدي أفشة وناصر ماهر عمرو السولية وأليو ديانج و حمدي فتحي وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ووليد سليمان ومحمود كهربا

في الهجوم : محمد شريف و جونيور أجايي وصلاح محسن والتر بواليا.