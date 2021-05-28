/632832/لأول-مرة-في-ملاعب-العالم-تكريم-خاص-من-لاعبو-الأهلي-للخطيب-صور

شهدت مراسم تتويج الأهلي ببطولة السوبر الإفريقي لفتة طيبة من لاعبو المارد الأحمر تجاه محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء ، بعد فوز الفريق على نهضة بركان بثنائية دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب جاسم بن حمد ضمن منافسات كأس السوبر.

وحرص لاعبو النادي الأهلي على منح الميدالية الخاصة بكل لاعب، لرئيس النادي الأهلي محمود الخطيب ، في مشهد لقى تشجيعا وتفاعلا كبير من الجمهور المتواجد في ملعب جاسم بن حمد ، قبل ان يعيد الخطيب الميداليات مرة أخرى للاعبين في إشارة أنهم أصحاب الإنجاز الحقيقي في لفتة لم تحدث في العالم من قبل. لفتة طيبة من لاعبي النادي الأهلي واستطاع النادي الأهلي حصد لقب السوبر الإفريقي على حساب نهضة بركان المغربي في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب جاسم بن حمد في المواجهة التي أنتهت نتيجتها بهدفين دون رد لصالح المارد الأحمر ن سجل الأهداف للقلعة الحمراء محمد شريف مهاجم القلعة الحمراء والمنتخب المصري وصلاح محسن مهاجم المنتخب الأولمبي. تشكيل الأهلي أمام نهضة بركان المغربي وجاء تشكيل الأهلي الرسمي كالتالي: حراسة المرمي: محمد الشناوي خط الدفاع: محمد هاني - بدر بانون - ياسر ابراهيم - أيمن أشرف خط الوسط: ديانج - السولية خط الوسط الهجومي: الشحات - أفشة - طاهر محمد طاهر خط الهجوم: محمد شريف. تشكيل نهضة بركان المغربي أمام الأهلي حراسة المرمى: زهير لعروبي. خط الدفاع: محمد عزيز – إيسوفو دايو – إسماعيل المقدم – عمر النمساوي. خط الوسط: ناجي العربي – زايد كروش – زكريا الحضرف - بكر الهلالي - حمزة لعشير. خط الهجوم: محسن ياجور. قائمة الأهلي لمواجهة نهضة بركان في السوبر الإفريقي في حراسة المرمى :محمد الشناوي وعلي لطفي وحمزة علاء خط الدفاع :رامي ربيعة وبدر بانون وياسر إبراهيم ومحمود متولي وسعد سمير وأيمن أشرف ومحمود وحيد ومحمد هاني و معلول وأحمد رمضان بيكهام خط الوسط : و أكرم توفيق ومحمد مجدي أفشة وناصر ماهر عمرو السولية وأليو ديانج و حمدي فتحي وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ووليد سليمان ومحمود كهربا في الهجوم : محمد شريف و جونيور أجايي وصلاح محسن والتر بواليا.

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