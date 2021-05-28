إنفوجراف.. السيسى يتفقد أعمال التطوير بمحاور مطار القاهرة

جدة - نرمين السيد - ويتناول الإنفوجراف التالى توجيهات الرئيس وأعمال التطوير:- كما التقى الرئيس السيسى، بعدد من المواطنين الذين تصادف تواجدهم أثناء الجولة، حيث تبادل الحديث معهم بشأن أحوالهم المعيشية والاستماع إلى طلباتهم.

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