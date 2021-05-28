الزمالك يهنئ الأهلي بالحصول على كأس السوبر الإفريقي.. تفاصيل

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أعلن نادي الزمالك تقدم بالتهنئة للنادي الأهلي على تتويج الأخير بكأس السوبر الإفريقي على حساب نهضة بركان المغربي في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب جاسم بن حمد.

وذكر النادي عبر الموقع الرسمي : "يتقدم مجلس إدارة نادي الزمالك المعين برئاسة حسين لبيب بالتهنئة إلى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب بعد التتويج ببطولة السوبر الإفريقي على حساب نهضة بركان المغربي بهدفين دون رد".

وتابع: "ويؤكد نادي الزمالك علاقته الطيبة بجميع الأندية المصرية، خاصة إذا كان الأمر يتعلق بتمثيل مصر في جميع المسابقات والبطولات القارية".

الزمالك يتقدم بالتهنئة للأهلي على السوبر الإفريقي

واختتم: "وقد توج الأهلي ببطولة كأس السوبر الإفريقي بعد الفوز على نظيره نهضة بركان المغربي بهدفين دون رد في المواجهة التي جمعت الفريقين بالعاصمة القطرية الدوحة".

الجدير بالذكر أن النادي الأهلي استطاع حصد لقب السوبر الإفريقي لعد غياب طويل على حساب نهضة بركان المغربي في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب جاسم بن حمد في المواجهة التي أنتهت نتيجتها بهدفين دون رد لصالح المارد الأحمر ن سجل الأهداف للقلعة الحمراء محمد شريف مهاجم القلعة الحمراء والمنتخب المصري وصلاح محسن مهاجم المنتخب الأولمبي.

تشكيل الأهلي أمام نهضة بركان

وجاء تشكيل الأهلي الرسمي كالتالي: حراسة المرمي: محمد الشناوي خط الدفاع: محمد هاني - بدر بانون - ياسر ابراهيم - أيمن أشرف خط الوسط: ديانج - السولية خط الوسط الهجومي: الشحات - أفشة - طاهر محمد طاهر خط الهجوم: محمد شريف.

تشكيل نهضة بركان المغربي أمام الأهلي

حراسة المرمى: زهير لعروبي. خط الدفاع: محمد عزيز – إيسوفو دايو – إسماعيل المقدم – عمر النمساوي. خط الوسط: ناجي العربي – زايد كروش – زكريا الحضرف - بكر الهلالي - حمزة لعشير. خط الهجوم: محسن ياجور.

قائمة الأهلي لمواجهة نهضة بركان في السوبر الإفريقي

في حراسة المرمى :محمد الشناوي وعلي لطفي وحمزة علاء

خط الدفاع :رامي ربيعة وبدر بانون وياسر إبراهيم ومحمود متولي وسعد سمير وأيمن أشرف ومحمود وحيد ومحمد هاني و معلول وأحمد رمضان بيكهام

خط الوسط : و أكرم توفيق ومحمد مجدي أفشة وناصر ماهر عمرو السولية وأليو ديانج و حمدي فتحي وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ووليد سليمان ومحمود كهربا

في الهجوم : محمد شريف و جونيور أجايي وصلاح محسن والتر بواليا.