رئيس الشيوخ ينعي والد النائب محمود مسلم

بعث المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، برقية عزاء للنائب محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والاعلام بالمجلس، ينعي فيها والد النائب الذي وافته المنية اليوم ،سائلاً الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وان يلهم ذويه الصبر والسلوان.

كما بعث المستشار بهاء الدين ابو شقة والنائبة فيبي فوزي وكيلا المجلس ،ببرقيه مماثلة يشاطران فيها النائب الأحزان داعين الله له بالرحمة والمغفرة كما نعي امين عام المجلس المستشار محمود اسماعيل عتمان، ونائبه المستشار عمرو يسري والد (مسلم) سائلين الله له الرحمة والمغفرة. كما نعت لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والأثار بمجلس الشيوخ، وفاة والد النائب محمود مسلم رئيس اللجنة، سائلين الله ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته.

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