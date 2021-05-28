/632836/الأهلي-يقترب-من-سداسية-تاريخية-مع-بيتسو-موسيماني-تفاصيل

حقق النادي الأهلي بطولة السوبر الإفريقي على حساب نهضة بركان في المواجهة التي أنتهت لصالح النادي الأحمر، ليحصد المارد الأحمر اللقب الرابع في الموسم ، ويقترب من خماسية تاريخية لم تتحقق في السنوات الماضية سوى مع مانويل جوزيه.

ورفع الأهلي رصيده للبطولة الـ 22 في تاريخه بعد تحقيق الفوز بالسوبر الإفريقي على حساب نهضة بركان ليأتي المارد الأحمر بالمركز الثاني خلف ريال مدريد متصدر الترتيب برصيد 26 بطولة قارية عقب التتويج بالسوبر الإفريقي على حساب بركان المغربي بعد الفوز عليه بهدفيين دون رد ويقترب من تحقيق خماسية تاريخية.

أهلي موسيماني يقترب من سداسية تاريخية

وحصد النادي الأهلي بطولة الدوري المصري الممتاز وكأس مصر ودوري أبطال إفريقيا وكذلك السوبر الإفريقي على حساب نهضة بركان المغربي ، ويتبقى فقط كأس السوبر المصري والتي من المقرر ان يخوضها المارد الأحمر أمام طلائع الجيش، بالإضافة للميدالية البرونزية على حساب بالميراس البرازيلي.

تشكيل الأهلي امام نهضة بركان

وجاء تشكيل الأهلي الرسمي كالتالي: حراسة المرمي: محمد الشناوي خط الدفاع: محمد هاني - بدر بانون - ياسر ابراهيم - أيمن أشرف

خط الوسط: ديانج - السولية خط الوسط الهجومي: الشحات - أفشة - طاهر محمد طاهر خط الهجوم: محمد شريف.

تشكيل نهضة بركان المغربي أمام الأهلي

حراسة المرمى: زهير لعروبي. خط الدفاع: محمد عزيز – إيسوفو دايو – إسماعيل المقدم – عمر النمساوي. خط الوسط: ناجي العربي – زايد كروش – زكريا الحضرف - بكر الهلالي - حمزة لعشير. خط الهجوم: محسن ياجور.

قائمة الأهلي لمواجهة نهضة بركان في السوبر الإفريقي

في حراسة المرمى :محمد الشناوي وعلي لطفي وحمزة علاء

خط الدفاع :رامي ربيعة وبدر بانون وياسر إبراهيم ومحمود متولي وسعد سمير وأيمن أشرف ومحمود وحيد ومحمد هاني و معلول وأحمد رمضان بيكهام

خط الوسط : و أكرم توفيق ومحمد مجدي أفشة وناصر ماهر عمرو السولية وأليو ديانج و حمدي فتحي وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ووليد سليمان ومحمود كهربا

في الهجوم : محمد شريف و جونيور أجايي وصلاح محسن والتر بواليا.