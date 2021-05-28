بالأرقام... مكاسب بالجملة حققها الأهلي بعد حصد السوبر الإفريقي

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أستعرض النادي الأهلي أرقامه القياسية بعد تحقيق لقب السوبر الإفريقي على نهضة بركان في المباراة التي أقيمت على ملعب جاسم بن حمد ضمن منافسات السوبر الإفريقي ، ليحقق المارد الأحمر البطولة القارية رقم 22 في ترتيب أكثر اندية العالم تتويجا بالبطولات القارية .

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في تعزيز أرقامه القياسية، بعد التتويج بلقب السوبر الإفريقي للمرة السابعة في تاريخه على حساب فريق نهضة بركان المغربي، في المباراة التي أقيمت مساء الجمعة على ملعب جاسم بن حمد بالدوحة، وانتهت بفوز الأهلي بهدفين دون رد.

ارقام مميزة يحققها النادي الأهلي مع السوبر الإفريقي

ويعزز الأهلي رقمه القياسي في عدد مرات التتويج بلقب السوبر الإفريقي بسبعة ألقاب للبطولة التي أطلقها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» في مطلع التسعينات من القرن الماضي.

وشهدت المباراة نجاح محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي في الحفاظ على نظافة شباك الفريق بعد 4 مشاركات للأهلي في نهائي السوبر الإفريقي على التوالي، اهتزت فيها شباك الأهلي وكانت آخر مناسبة خرج فيها الفريق بشباكه نظيفة في نهائي سوبر 2007 أمام النجم الساحلي، التي حسمها الأهلي بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بنتيجة التعادل السلبي.

مكاسب حققها النادي الأهلي بعد التتويج بالسوبر الإفريقي

ونجح الأهلي للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته بالسوبر في تحقيق الفوز والخروج بشباك نظيفة.

ففي نسخة 2002 نجح الأهلي في التتويج باللقب بفوزه على كايزر تشيفز 4-1، وعاد ليحصد ثاني الألقاب في نسخة 2006 بعد الفوز على الجيش الملكي المغربي بركلات الترجيح، بعد انتهاء المباراة بنتيجة التعادل السلبي، وهو ما تكرر في نسخة 2007 أمام النجم الساحلي التونسي.

عاد الأهلي ليفوز بالسوبر على حساب الصفاقسي التونسي في 2009 في المباراة التي انتهت بنتيجة 2-1 للأهلي، وعاد ليفوز بالنتيجة ذاتها على حساب ليوبارد بطل الكونغو فى نسخة 2013.

وآخر تتويج للأهلي بالسوبر جاء في عام 2014 على حساب الصفاقسي التونسي بالفوز بنتيجة 3-2، وفي آخر ظهور للأهلي بالسوبر عام 2015 أمام وفاق سطيف الجزائري انتهت المباراة بنتيجة التعادل 1-1، ليحسمها بطل الجزائر بركلات الترجيح من نقطة الجزاء.

وكان الأهلي قد تمكن من تحقيق الفوز على نهضة بركان بهدفين دون رد في نهائي كأس السوبر الإفريقي الذي أقيم مساء اليوم، افتتح محمد شريف هدف التقدم للأهلي قبل أن يعزز البديل صلاح محسن تقدم الأهلي بتسجيل الهدف الثاني والفوز بالمباراة.