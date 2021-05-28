/632838/عاجل-صدمة-داخل-بعثة-النادي-الأهلي-وإيقاف-الإحتفالات-بالسوبر-الإفريقي

توقفت الإحتفالات ببطولة السوبر الإفريقي داخل بعثة النادي الأهلي بسبب وفاة والدة مدرب النادي الأحمر عقب مواجهة نهضة بركان في المباراة التي أنتهت بفوز المارد الأحمر بهدفيين دون مقابل في المواجهة التي أقيمت على ملعب جاسم بن حمد.

صدمة داخل بعثة النادي الأهلي وتلقى سامي قمصان صدمة بعد أحداث مباراة الأهلي و نهضة بركان في نهائي كأس السوبر الإفريقي بعد أن تلقى خبر وفاة والدته عقب اللقاء الذي جمع الفريقين في ملعب جاسم بن حمد وتوج خلالها المارد الأحمر بالبطولة بعد غياب 7 سنوات. تشكيل الأهلي امام نهضة بركان وجاء تشكيل الأهلي الرسمي كالتالي: حراسة المرمي: محمد الشناوي خط الدفاع: محمد هاني - بدر بانون - ياسر ابراهيم - أيمن أشرف خط الوسط: ديانج - السولية خط الوسط الهجومي: الشحات - أفشة - طاهر محمد طاهر خط الهجوم: محمد شريف. تشكيل نهضة بركان المغربي أمام الأهلي حراسة المرمى: زهير لعروبي. خط الدفاع: محمد عزيز – إيسوفو دايو – إسماعيل المقدم – عمر النمساوي. خط الوسط: ناجي العربي – زايد كروش – زكريا الحضرف - بكر الهلالي - حمزة لعشير. خط الهجوم: محسن ياجور. قائمة الأهلي لمواجهة نهضة بركان في السوبر الإفريقي في حراسة المرمى :محمد الشناوي وعلي لطفي وحمزة علاء خط الدفاع :رامي ربيعة وبدر بانون وياسر إبراهيم ومحمود متولي وسعد سمير وأيمن أشرف ومحمود وحيد ومحمد هاني و معلول وأحمد رمضان بيكهام خط الوسط : و أكرم توفيق ومحمد مجدي أفشة وناصر ماهر عمرو السولية وأليو ديانج و حمدي فتحي وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ووليد سليمان ومحمود كهربا في الهجوم : محمد شريف و جونيور أجايي وصلاح محسن والتر بواليا.

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