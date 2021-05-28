البابا تواضروس ينعى الراهب مرقس الأنبا بيشوى

وقال البابا تواضروس، فى عزائه: "ألتمس عزاءً سمائيًّا لأسرته المباركة وكل أحبائه، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة فى مجمع الأبكار".
توفى، اليوم الجمعة، الراهب القمص مرقس الأنبا بيشوى، بعد صراع قصير مع المرض، عن عمر تجاوز 73 عامًا، بعد أن قضى في الحياة الرهبانية قرابة 45 عامًا.
ولد الراهب يوم 28 مارس 1948 وحصل على بكالوريوس الفنون الجميلة قسم العمارة فى بداية السبعينيات من القرن الماضى، وترهب فى دير القديس الأنبا بيشوى بوادى النطرون يوم 6 أكتوبر 1976 وترهب معه الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة، وسيم قسًا يوم 6 يناير عام 1978 ونال رتبة القمصية يوم 30 يناير من عام 1984.
اتسمت حياته الرهبانية بالمحبة والتقوى والروحانية، وتتلمذ على يديه العديد من الآباء الرهبان، وكانت تربطه بقداسة البابا تواضروس، علاقة محبة كبيرة، وحرص قداسته على متابعة حالته الصحية أثناء فترة مرضه الأخيرة.
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