فيديوجراف.. حالات إنسانية وجه الرئيس بالتعامل معها أثناء جولاته

جدة - نرمين السيد - ويتناول الفيديوجراف التالى حالات إنسانية وجه الرئيس بالتعامل معها أثناء جولاته: وشهدت بعض جولات الرئيس، لقاءات مع عدد من المواطنين، وخلالها اطمئن على أحوالهم ووجه بتوفير كل ما يحتاجونه، وهو ما قوبل بالدعاء للرئيس.

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