/632840/موسيماني-الزمالك-غير-متواجد-في-البطولات-الإفريقية-ولا-نركز-على-المنافسة-معه
أكد بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي على سعادته بحصد اللقب الإفريقي على حساب نهضة بركان بهدفيين دون رد ، مشددا أن المنافسة مع الزمالك قوية للغاية لكنها غير مناسبة في الوقت الحالي ، لعدم تواجد تنافس بين الفريقين في البطولات الحالية التي يخوضها المارد الأحمر.
وقال موسيماني: " تفكيرنا كان منصبا على دوري أبطال أفريقيا والزمالك ليس جزء منها ، وكنا في السوبر الأفريقي وايضا الفارس الأبيض أيضا ليس جزء منها".
موسيماني يعلق على المنافسة مع الزمالك
وتابع موسيماني:" سنعود للعب في كأس مصر ثم مباراة الترجي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا وبعدها نفكر في المنافسة مع الزمالك على الدوري الممتاز".
واردف : " سعداء بالمنافسة مع الزمالك على كافة البطولات وهو نادي كبير وقادر على حصد الألقاب لكننا في الوقت الحالي نركز على البطولات التي لا يلعب بها الفارس الأبيض". واختتم موسيماني: واجهنا فريق صعب للغاية ومنظم بشكل كبير ، وأستطعنا تحقيق الفوز وحصد اللقب السابع الغائب عن خزائن النادي الأبيض.
تشكيل الأهلي امام نهضة بركان
وجاء تشكيل الأهلي الرسمي كالتالي: حراسة المرمي: محمد الشناوي خط الدفاع: محمد هاني - بدر بانون - ياسر ابراهيم - أيمن أشرف خط الوسط: ديانج - السولية خط الوسط الهجومي: الشحات - أفشة - طاهر محمد طاهر خط الهجوم: محمد شريف.
تشكيل نهضة بركان المغربي أمام الأهلي
حراسة المرمى: زهير لعروبي. خط الدفاع: محمد عزيز – إيسوفو دايو – إسماعيل المقدم – عمر النمساوي. خط الوسط: ناجي العربي – زايد كروش – زكريا الحضرف - بكر الهلالي - حمزة لعشير. خط الهجوم: محسن ياجور.
قائمة الأهلي لمواجهة نهضة بركان في السوبر الإفريقي
في حراسة المرمى :محمد الشناوي وعلي لطفي وحمزة علاء
خط الدفاع :رامي ربيعة وبدر بانون وياسر إبراهيم ومحمود متولي وسعد سمير وأيمن أشرف ومحمود وحيد ومحمد هاني و معلول وأحمد رمضان بيكهام
خط الوسط : و أكرم توفيق ومحمد مجدي أفشة وناصر ماهر عمرو السولية وأليو ديانج و حمدي فتحي وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ووليد سليمان ومحمود كهربا
في الهجوم : محمد شريف و جونيور أجايي وصلاح محسن والتر بواليا.
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