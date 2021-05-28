/632841/طبيب-الأهلي-يكشف-حجم-إصابة-أفشة-ومحمد-هاني-وأول-تعليق-من-اللاعب

كشف أحمد أبو عبلة ، رئيس الجهاز الطبي للنادي الأهلي عن حجم إصابات اللاعب محمد مجدي أفشة جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي ، وكذلك محمد هاني ظهير أيمن المارد الأحمر، بعد الغصابة التي لحقت الثنائي خلال مواجهة نهضة بركان في السوبر الإفريقي.

وقال أبو عبلة خلال تصريحات تلفزيونية لقناة النادي الأهلي : " لا يغركم الشكل المتواجدة عليها الأن قدم محمد مجدي أفشة ، ومنظر إصابة أفشة كان مقلقًا ووضعنا الثلج على مكان الإصابة من أجل التخفيف من حجم الإصابة، حيث حصل التواء بسيط في جزء من الكاحل طبقا للفحوص المبدئية".

وطمأن محمد مجدي أفشة الجماهير عبر الإنستغرام قائلا:

حجم إصابات محمد مجدي أفشة ومحمد هاني

وواصل: " أطمأن جماهير النادي الأهلي إن شاء الله ستكون إصابة خفيفة ، ومن الممكن أن يكون جزع بسيط في الرباط الداخلي ، لكننا سنجري إشاعات وفحوصات طبية من اجل الإطمئنان على حالة اللاعب ".

طبيب الأهلي يكشف حجم إصابات اللاعبين

وحسب الفحوص الطبية فإن إصابة محمد مجدي أفشة عبارة عن مزق في الكاحل وسيغيب لمدة من أسبوعين لـ3 أسابيع ، لكن الموقف النهائي سيتم تحديده خلال ساعات.

واختتم معلقا على حجم إصابة محمد هاني: " اللاعب شعر بالآم في العضلة الأمامية لكنها تبدو بسيطة ووضعنا الثلج قبل أن يخع اللاعب لآشعة من أجل الإطمئنان عليه فور العودة لفندق الإقامة".

تشكيل الأهلي امام نهضة بركان

وجاء تشكيل الأهلي الرسمي كالتالي: حراسة المرمي: محمد الشناوي خط الدفاع: محمد هاني - بدر بانون - ياسر ابراهيم - أيمن أشرف خط الوسط: ديانج - السولية خط الوسط الهجومي: الشحات - أفشة - طاهر محمد طاهر خط الهجوم: محمد شريف.

تشكيل نهضة بركان المغربي أمام الأهلي

حراسة المرمى: زهير لعروبي. خط الدفاع: محمد عزيز – إيسوفو دايو – إسماعيل المقدم – عمر النمساوي. خط الوسط: ناجي العربي – زايد كروش – زكريا الحضرف - بكر الهلالي - حمزة لعشير. خط الهجوم: محسن ياجور.