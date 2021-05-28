ريهام سعيد ترد على فيديو حسن شاكوش

خرجت الإعلامية ريهام سعيد، لتتحدث عن أزمتها مع المطرب الشعبي حسن شاكوش، التي غزت مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة منذ فترة وجيزة، بعدما حلت “سعيد” ضيفة في برنامج "شيخ الحارة والجريئة".

دوت الخليج يرصد أبرز تصريحات الإعلامية ريهام سعيد، عن المطرب الشعبي حسن شاكوش وأزمتها معه، التي لفتت أنظار الجمهور.

ريهام سعيد ترد على حسن شاكوش

أكدت الإعلامية ريهام سعيد، في بث مباشر على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن النجوم والمشاهير يترفعون عن الرد على من يسيء لهم ولكنها على الرغم من أنها تخطت النجومية إلا أنها تفضل الرد حتى لا يتم إيذائها نفسيًا.

ولفتت سعيد، في حديثها، إلى أن الإستضافة في أي برنامج هو جزء من عملها وأنها تتقاضى أجر نظير ظهورها في البرامج، لذلك يجب على الضيف الرد على جميع الأسئلة وهو الأمر الذي تم في برنامج "شيخ الحارة".

تفاصيل أزمة ريهام سعيد وحسن شاكوش

أما عن أزمتها مع حسن شاكوش، قالت ريهام سعيد، إنها تواصلت معه عبر الواتساب ليحيي حفل تخرج ابنائها في الساحل الشمالي، وأنه طلب منها 30 ألف واكتشفت بعد فترة أنها تتحدث مع مدير أعماله وليس مع شاكوش شخصيًا، وتفاوضت معه على المبلغ، قائلة: “هم 5 دقائق بس يغني بلاي باك ويدوب يحرك شفايفه ويمشي مش مستاهلة 30 ألف جنيه”.

وتابعت: "مدير أعماله قال مينفعش يغني بلاي باك عشان نقابة الموسيقيين، وحسن شاكوش جه لحد باب القرية السياحية في الساحل ورفض يدخل وكسر بخاطر ولادي اللي بيحبوه وطلبوا يشوفوه".

الجدير بالذكر، أن حسن شاكوش قد أعلن تحديد يوم 28 يونيو المقبل كموعد لجلسة المحاكمة العاجلة لريهام سعيد أمام محكمة جنح الجيزة لاتهامها بالسب والقذف والتنمر، وهو ما يعاقب عليه قانون العقوبات المصري بالحبس والغرامة والتعويض المناسب الذي تراه عدالة المحكمة.