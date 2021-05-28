الأعلى للآثار: الرفرف الخشبى الساقط بقبة الفوارة بجامع السلطان حسن مستحدث

جدة - نرمين السيد - سقط، اليوم الجمعة، جزء من الرفرف الخشبى الحديث لقبة الفوارة بجامع السلطان حسن، والذى تم استحداثه ضمن أعمال الترميم التى قامت بها لجنة حفظ الآثار العربية بالجامع خلال النصف الأول من القرن الماضى.





وتوجه الدكتور أسامة طلعت رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار، إلى الجامع على رأس فريق أثرى وهندسى، ومدير عام المنطقة، لمعاينة الواقعة، وأكد أن القبة والجامع فى حالة جيدة من الحفظ، وأن الجزء الذى سقط ليس هو الأثرى الأصلى أو جزء منه فهو مستحدث، حيث قامت لجنة حفظ الآثار العربية باستبدال الرفرف الأثرى المتهالك بآخر حديث وهو الموجود حاليا بالمسجد والذى سقط اليوم بفعل عوامل التعرية.

وأضاف أنه تم تشكيل فريق متخصص من مرممى المجلس الأعلى للآثار للبدء الفورى فى أعمال الترميم والصيانة لإعادته إلى ما كان عليه.

جدير بالذكر أن جامع ومدرسة السلطان حسن أنشأهما السلطان الناصر حسن بن الناصر محمد بن قلاوون، وشرع فى بنائها عام 757هـ، وانتهى بناء الجزء الأكبر منها عام 762هـ، وظل العمل بها حتى بعد وفاة السلطان حسن عام 764هـ.

بنى الجامع على طراز المساجد الإسلامية تتكون من صحن أوسط مكشوف تحيط به أربعة إيوانات أكبرها إيوان القبلة وتتوسطه قبة وضوء تغطيها قبة محمولة على ثمانية أعمدة رخامية.