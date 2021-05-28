"بر أمان".. فيلم وثائقى عن جهود الدولة فى دعم وتمكين صغار الصيادين (فيديو)

تعتبر المبادرة الرئاسية "بر أمان"، أحد أبرز مبادرات الدولة لدعم وتمكين صغار الصيادين وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى. ويستعرض فيلم "بر أمان" الصعوبات والتحديات التي تواجه صغار الصيادين ودور وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع صندوق "تحيا مصر" والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية والجمعيات التعاونية لصائدى الأسماك فى تعزيز قدراتهم على العمل بأمان. وتعد مهنة الصيد من أعرق المهن في مصر، والتي توفر فرص عمل لآلاف المصريين التي تعمل الدولة على مد مظلة الحماية الاجتماعية لهم ولأسرهم وتقديم مختلف سبل الدعم والحماية والتمكين لهم.

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