/632844/ترتيب-الدوري-المصري-بعد-فوز-الاتحاد-السكندري-ومصر-المقاصة

حقق الاتحاد السكندري فوزا هاما على حساب أسوان بهدفيين دون رد في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب زهرة الجنوب ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرون من بطولة الدوري الممتاز ، بينما استطاع مصر المقاصة إقتناص الفوز علىى حساب غزل المحلة بهدف نظيف، ووقع المصري البورسعيدي في فخ التعادل امام وادي دجلة بهدفيين لكل فريق.

وحدثت تغييرات في جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز الإتحاد السكندري وتعادل المصري مع وادي دجلة بالإضافة لفوز مصر المقاصة على غزل المحلة بهدف نظيف . ترتيب الدوري المصري وجاء ترتيب الدوري المصري كالتالي: وجاء تشكيل فريق أسوان كالتالي: حراسة المرمى خالد وليد. خط الدفاع: هيثم الفيل محمود شبانة وعمرو الحلواني ومحمد جابر ميدو. خط الوسط: أحمد سالم صافي وعبدالعزيز موسى وأشرف مجدي وإيمانويل أجيبتور وأحمد صغيري. خط الهجوم: محمد أسامة. وجاء تشكيل الاتحاد السكندري كالتالي: حراسة المرمى: محمد صبحي. خط الدفاع: السيد سالم، محمود رزق، هشام صلاح، عبد الغني محمد. خط الوسط: محمد الصباحي، عبد السميع سيمو، مروان عطية، صبري رحيل. خط الهجوم: خالد قمر، خالد الغندور. تشكيل المصري أمام وادي دجلة حراسة المرمى: أحمد مسعود خط الدفاع: كريم العراقي، عمرو موسى، أحمد شوشة، حسن علي. خط الوسط: سعيدو سيمبوري، فريد شوقي، محمد عنتر، عمر كمال عبدالواحد، كازادي كاسونجو خط الهجوم: أوستن أوموتو تشكيل وادي دجلة أمام المصري حراسة المرمى: محمد عبدالمنصف خط الدفاع: محمد جمال، محمد رضا، أحمد سعيد، بسام وليد خط الوسط: خالد رضا، حسام عرفات، يعقوبو، أحمد عاطف، محمد جمال خط الهجوم: صلاح أمين.

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