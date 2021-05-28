/632845/ملابسات-العثور-على-رفات-وجماجم-أسفل-الطريق-الحر

رفات وجماجم موتى متفرقة أسفل طريق شبرا بنها الحر، لتثير فزع وتساؤلات لا حصر لها بين المواطنين، خلال الساعات الماضية، حيث تم العثور عليها بمنطقة أم بيومى التابعة لقليوب.

دوت الخليج يرصد تفاصيل ملابسات العثور على جماجم بشرية ورفات موتى، في تلك المنطقة، حيث تملك الرعب من قلوب المواطنين، وسرعان ما هرعوا إلى الأجهزة الأمنية للكشف عن تفاصيل الواقعة.

تفاصيل العثور على جماجم بشرية أسفل طريق شبرا بنها الحر

انتقل رجال الأمن، لفرض كردونًا أمنيًا حول تلك المنطقة، وتشكيل فريق بحث جنائي لمعرفة سبب الواقعة، بعدما تلقى اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور مركز قليوب، بعثور بعض الأهالي على جماجم بشرية ورفات موتى ملقاة أسفل الطريق الحر بمنطقة أم بيومى بنطاق مدينة قليوب والتي بلغت 32 جمجمة.

وانتقل مأمور المركز، ومجدي نجاح رئيس المدينة، وتم فرض كردون حول المنطقة وتحرير محضرًا بالواقعة، فيما تداول أحد المواطنين عبر موقع التواصل الاجتماعى، فيديو للمكان وبه الجماجم البشرية مشيرًا إلى أنه أثناء نزوله بالمنطقة لاستقلال توك توك فوجئ بتراكم تلك الرفات بأم بيومي.

أوضج مجدي نجاح، رئيس مدينة قليوب بمحافظة القليوبية، أن الجماجم البشرية المعثور عليها أسفل الطريق الحر بمنطقة أم بيومي التابعة للمركز قد تكون بقايا رتش مقابر قديمة، حيث قام أحد الأشخاص بنقل تلك الجماجم البشرية ورفات الموتى، خلال بنائه مقابر جديدة، فقام بنقلها داخل الرتش، إلى أن تم اكتشافها.

أظهرت تحريات أجهزة الأمن، أن مرتكب الواقعة "مقاول"، استولى على مقابر صدقة "دمنهور"، في حي غرب شبرا الخيمة، وألقى بالجثث ورفات الموتى أسفل الطريق الحر، وجرى ضبط المتهم، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.