السوبر الإفريقي بين سنة أولى لبعض لاعبي الأهلي و«التالتة» لأخرين.. تفاصيل

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نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في التتويج بلقب السوبر الإفريقي، بعد الفوز على فريق نهضة بركان المغربي بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة على ملعب جاسم بن حمد بالدوحة في نهائي كأس السوبر ليحقق الفريق الفوز في الممرة السابعة.

وعزز الأهلي بعد تتويج المارد الأحمر وحصد لقب السوبر للمرة السابعة في تاريخه، رقمه القياسي في مرات التتويج باللقب وبفارق 3 ألقاب عن الزمالك صاحب المركز الثاني، ويتربع وائل جمعة مدافع المارد الأحمر السابق على عرش الأكثر تتويجا وهو صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج باللقب في تاريخ إفريقيا برصيد 6 ألقاب.

الأهلي يحقق ارقام مميزة

وبالرغم من تتويج الأهلي للمرة السابعة في تاريخه فإن العديد من اللاعبين في تشكيل الأهلي يحصدون اللقب للمرة الأولى في تاريخهم مع القلعة الحمراء، إذ لم يسبق لأي من لاعبي الجيل الحالي التتويج بلقب السوبر سوى وليد سليمان، الذي يحصد لقب السوبر الإفريقي للمرة الثالثة في تاريخه مع القلعة الحمراء سنوات «2013 -2014 - 2021»، ومعه رامي ربيعة وسعد سمير، قلبا دفاع الفريق، اللذان سبق لهما التتويج بثلاث نسخ للسوبر الإفريقي بالتساوي مع وليد سليمان.

ارقام قياسية يحققها لاعبو المارد الأحمر

ليبدأ الثلاثي وليد سليمان وسعد سمير ورامي ربيعة في منافسة وائل جمعة في الأكثر تتويجًا بالسوبر الإفريقي بعدما نجحوا في تقليص عدد البطولات إلى 3 ألقاب.

وبخلاف الثلاثي المذكور فإن بقية اللاعبين يتوجون باللقب للمرة الأولى في تاريخهم، بداية من القائد محمد الشناوي حارس مرمى الفريق، وصولًا إلى أصغر لاعب في القائمة باستثناء بدر بانون قلب دفاع الأهلي، الذي يتوج بالسوبر الإفريقي الثاني في تاريخ مشاركاته بالبطولة، بعد أن سبق للاعب أن توج باللقب القاري رفقة فريقه السابق الرجاء المغربي في نسخة 2019.

ويأتي تتويج علي معلول ظهير أيسر الأهلي للمرة الأولى، بالرغم من مشاركته الثانية في دوري السوبر الإفريقي. وجاءت مشاركة معلول الأولى في نسخة 2014 برفقة الصفاقسي التونسي، إلا أن أحلامه في حصد السوبر الإفريقي تحطمت بالخسارة من الأهلي، قبل أن ينضم إلى صفوف الفريق ويسهم في التتويج باللقب هذا الموسم.

تشكيل الأهلي امام نهضة بركان

وجاء تشكيل الأهلي الرسمي كالتالي: حراسة المرمي: محمد الشناوي خط الدفاع: محمد هاني - بدر بانون - ياسر ابراهيم - أيمن أشرف خط الوسط: ديانج - السولية خط الوسط الهجومي: الشحات - أفشة - طاهر محمد طاهر خط الهجوم: محمد شريف.

تشكيل نهضة بركان المغربي أمام الأهلي

حراسة المرمى: زهير لعروبي. خط الدفاع: محمد عزيز – إيسوفو دايو – إسماعيل المقدم – عمر النمساوي. خط الوسط: ناجي العربي – زايد كروش – زكريا الحضرف - بكر الهلالي - حمزة لعشير. خط الهجوم: محسن ياجور.