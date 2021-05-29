الأوقاف تنفى اعتداء إمام على مديره السابق أثناء صلاة الجمعة

جدة - نرمين السيد - وأكدت الوزارة، فى البيان، عدم صحة الواقعة وأن ما حدث أن مدير الإدارة السابق الشيخ وائل محمد رضوان كان متواجدا بالمسجد المذكور ساعة صلاة الجمعة ليؤدى واجب عرس لأحد الزملاء على المعاش فى فرح نجله بعد صلاة الجمعة بمنزله، وقام إمام المسجد وأدى خطبة الجمعة بنفسه بالمسجد.
وأوضحت، أنه بعد الانتهاء من الصلاة حدثت بعض المشادات بين بعض الأهالى وإمام المسجد لرغبتهم فى الاستماع للخطبة من المدير السابق وتم حلها.
وأكدت أن العلاقة بين إمام المسجد الشيخ محمد السيد محمد أحمد والمدير السابق لإدارة أوقاف ههيا الشيخ وائل محمد رضوان علاقة طيبة وممتازة.
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