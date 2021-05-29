وكيل الصحة للشؤون الوقائية : الفطر الأسود يصيب الجروح وغير مرتبط بكورونا

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور محمد عبدالفتاح، وكيل وزارة الصحة للشؤون الوقائية، إن الفطر الأسود موجود منذ عام 1876، مشددًا على أن الفطر الأسود غير معد، ولا يصيب الأصحاء وغير مرتبط بفيروس كورونا.





وأوضح عبدالفتاح خلال حديثه مع الإعلامى عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" الذى يعرض على فضائية mbc مصر، اليوم الجمعة، أن الفطر عبارة عن فطريات وتتكون من مجموعة منها الأسود والأبيض والأصفر، موضحاً أن خطورة الفطريات بسيطة للغاية وليست خطيرة فالفطريات كائن ضعيف. وأضاف وكيل وزارة الصحة للشئون الوقائية، أنه من الخطأ أن نربط الإصابة بفيروس كورونا بالفطر الأسود، موضحاً أنه يرتبط بأصحاب نقص المناعة، مشدداً على أهمية الالتزام ببروتوكول وزارة الصحة المعلن فى علاج كورونا حتى نتجنب وجود فكرة الإصابة بالفطر الأسود. وأشار إلى أن الفطر الأسود مرض انتهازى مرتبط بنقص المناعة الشديد للغاية، مشيراً إلى أن الفطر مرض ضعيف للغاية ويجب أن نكتشفه مبكراً حتى لا تحدث مضاعفات، منوها إلى أن الفطر يصيب الجروح والجيوب الأنفية.

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