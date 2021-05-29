فيديوجراف.. كيف تطورت علاقات مصر بالعمق الإفريقى فى عهد السيسى؟

جدة - نرمين السيد - استطاع الرئيس عبدالفتاح السيسى، أن يعيد لمصر مكانتها الإفريقية مرة أخرى، بفضل زياراته لدول القارة وتقديم الدعم للاتحاد الإفريقى وتحريك القوافل الطبية وتقديم المساعدات الإنسانية.





ويتناول الفديوجراف التالى كيف تطورت علاقات مصر بالعمق الإفريقى فى عهد السيسى؟ يذكر أن الرئيس السيسى، عقد أكثر من 112 اجتماعا مع قادة وزعماء ومسؤولين أفارقة، وشملت زياراته جنوب إفريقيا وغينيا وكوت ديفوار والسنغال، كما شارك فى القمة الثالثة لمنتدى الهند - إفريقيا بنيودلهى، وإطلاق المرحلة التشغيلية لمنطقة التجارة الحرة خلال ترأس الاتحاد الإفريقى.

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