فيديو .. عمرو أديب : طرح المتحدة للخدمات الإعلامية فى البورصة

جدة - نرمين السيد - قال الإعلامى عمرو أديب، إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ستعقد مؤتمراً صحفيا اليوم، وستعلن فيه فتح المجال أمام النقابات المهنية والفنية، بجانب طرح هذه الشركة الضخمة فى البورصة المصرية ويتملكها المصريون، خاصة بعد قدرتها ونجاحها فى تحقيق أرباح.





وأوضح أديب، فى برنامجه الحكاية، أن التوجه الآن هو أن هذه الشركات والكيان الكبير سيتم العمل عليه بطريقة حسابية معينة تدخل البورصة المصرية. وأضاف أنه سيكون هناك تعاون مع جهات من الداخل وجهات من الخارج بهدف. وتابع: "عندى معلومة أن هناك معلومة أن الأستاذ حسن عبد الله وهو رجل اقتصادى ناجح سيكون هو القائم على هذا الكيان".

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