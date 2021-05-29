عمرو أديب يكشف كواليس مقابلة تركى آل الشيخ بالرئيس السيسى: مصر فى مكان أخر بعد 5 سنوات

كشف الإعلامى عمرو أديب، كواليس لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى، تركي آل الشيخ، مستشار الديوان الملكي بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، قائلا: "يوم الأحد المقبل سيجرى عقد مؤتمر للكشف عن تعاون مصرى سعودى فى المجال الدرامى والثقافى والإعلامى، وهناك ما يقرب من إنتاج 60 مسلسلا، وسيتم إنتاج 15 مسرحية غير الحفلات الموسيقية وتعاون كبير فى السوق المصرى، وقناة إم بى سى سيكون لها دور كبير فى هذا التعاون، وعدد كبير من الأعمال مع شخصيات مصرية كبيرة، وسيكون هناك تنسيق واجتماعات".

وأضاف، خلال برنامجه الحكاية المذاع على قناة أم بى سى مصر: "تحدث تركى وعدد من المسئولين فى المجال للتنسيق ونحن على أعتاب طفرة فى المجال الدرامى فى مصر والخارج.. وتحدث تركى عن أن الرئيس لديه قناعة قوية، ومصر ستكون فى مكان أخر بعد 5 سنوات والتطور فى مصر كبير ورهيب، ومصر عندها إرادة للتعاون الكبير والإمكانيات الفنية والقدرات اللى موجودة فى السعودية ومصر، والتعاون والتنسيق سينتج أعمالا عظيمة".

وتابع الإعلامى عمرو أديب، إن تركى قال له: "عاوزين نعمل حدث عظيم.. وعاوزين ننتقى أصوات فى مصر أجيب ليهم أحسن المؤلفين العالميين، وهناك طفرة كبيرة فى المجال الفترة المقبلة".

وكان استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الوزير تركي آل الشيخ، مستشار الديوان الملكي بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، وبحضور الوزير عباس كامل، رئيس جهاز المخابرات العامة.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الوزير تركي آل الشيخ نقل للرئيس تحيات وتقدير الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.