التأمينات تعلن موعد صرف معاشات يونيو 2021 وموعد تطبيق الزيادة الجديدة وقيمتها

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محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت هيئة التأمينات والمعاشات عن موعد صرف معاشات يونيو 2021، وتقوم الآن بتحويل الأموال اللازمة للبنوك وماتب البريد وأماكن الصرف من أجل البدء في عملية صرف الشهر الأخير من العام المالي الجاري 2021 “يونيو”.

التأمينات تعلن موعد صرف معاشات يونيو 2021 والزيادة الجديدة

واتخذت الهيئة العديد من الإجراءت الهامة حفاظاً على أصحاب المعاشات أثناء عملية الصرف، ومن أبرز هذه الإجراءات الإجراء الثابت في كل شهر هو تقسيم أصحاب المعاشات على ثلاث مجموعات وتحديد أيام معينة لكل مجموعة، حيث تبدأ عملية الصرف للمجموعة الأولى لمن يتقاضون ألف جنيه فيما أقل، أما المجموعة الثانية لمن يتقاضون 2000 جنيه، وتصرف المجموعة الثالثة معاشهم عقب الإنتها من صرف المجموعتين الأولتين، وهي لمن يتقاضون أكثر من ألفي جنيه.

وأوضحت الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات أن موعد صرف معاشات يونيو 2021 سيكون بدايةً من الثلاثاء القادم والذي يوافق 1 يونيو القادم، وذلك بتكلفة 18 مليار جنيه لما يقرب من 10 مليون و500 ألف صاحب معاش.

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ووفق تصريحات سابقة لوزارة المالية تطبيقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، فإن الزيادة المقدرة لأصحاب المعاشات بداية من معاش يوليو 2021 سوف تكون بقيمة 13%.