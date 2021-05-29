أسقف شبرا الجنوبية : تلقى لقاح كورونا ليس شرطا لحضور القداس

جدة - نرمين السيد - قال الأنبا مكارى، أسقف كنائس شبرا الجنوبية، إن تلقى اللقاح ليس شرطًا لحضور القداس الإلهى مع التأكيد على أهمية الحصول على اللقاح.



جدة - نرمين السيد - قال الأنبا مكارى، أسقف كنائس شبرا الجنوبية، إن تلقى اللقاح ليس شرطًا لحضور القداس الإلهى مع التأكيد على أهمية الحصول على اللقاح. وأشار إلى أن هذا الأمر كان اقتراحًا لتحفيز الشعب للحصول على اللقاح ضد فيروس كورونا.

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