اجتماع تشاورى لوزراء الخارحية العرب 8 يونيو بالدوحة

جدة - نرمين السيد - قال السفير حسام زكى، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إن وزراء الخارجية العرب سيعقدون اجتماعا تشاوريا يوم 8 يونيو المقبل فى الدوحة، حيث ترأس دولة قطر الدورة الحالية لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية.





وأوضح، أن هذا الاجتماع يأتى فى إطار حرص مجلس الجامعة، على مستوى وزراء الخارجية، على رفع وتيرة وكثافة التشاور حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك للدول الأعضاء وفى مقدمتها الموضوعات ذات الطبيعة السياسية. تجدر الإشارة إلى أن صيغة الاجتماعات التشاورية هى تقليد معمول به على مستوى مجلس الجامعة وهى تتيح للوزراء تبادل الرأى والنقاش بشكل غير رسمى ودون التقيد بجدول أعمال محدد أو إصدار بيانات ووثائق رسمية.

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