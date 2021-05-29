برلمانى : الأوقاف نجحت فى نشر الفكر الوسطى من خلال السوشيال ميديا

جدة - نرمين السيد - اعتبر النائب محمد عبد الحميد، عضو مجلس النواب، الاهتمام الكبير من الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بملف السوشيال ميديا كأحد منابر الدعوة لها من خلال تحديث عدد من الوسائل والتقنيات الإلكترونية على بوابة الأوقاف الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى وقنوات اليوتيوب إضافة إلى عمل منصة إلكترونية للأوقاف وتطوير موقع وزارة الأوقاف "أوقاف أونلاين" وإنشاء منصة خاصة بالسوشيال ميديا ومنصة الأوقاف العلمية بمثابة نجاح كبير وغير مسبوق نجحت من خلاله مصر فى نشر الفكر الوسطى ومواجهة الكتائب الإلكترونية لجماعة الإخوان الإرهابية وجميع التنظيمات والجماعات والتيارات الإرهابية والتكفيرية التى خرجت من رحم هذه الجماعة المارقة .





ووجه عبد الحميد، تحية قلبية للدكتور محمد مختار جمعة وقيادات الأوقاف والأئمة والدعاة والواعظات وجميع العاملين بوزارة الأوقاف لنجاحهم الكبير الذى حققوه فى التعامل بكل مهنية واحترافية فى مسايرة العالم الفضائى واستغلال التكنولوجيا الحديثة أفضل استغلال. وأكد أن وزارة الأوقاف من خلال التعامل الحرفى مع وسائل السوشيال ميديا نجحت بكل كفاءة واقتدار فى كشف وتعرية الأكاذيب والشائعات والافتراءات التى تحاول بها جماعات وقوى الشر والظلام والإرهاب تشويه مصر وصورة الإسلام الوسطى.

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