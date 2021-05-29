لقاء مثمر بين رئيس البرلمان العربي والنائب علاء عابد حول أبرز القضايا العربية «صور»

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استقبل النائب الأول للبرلمان العربي، ورئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، علاء عابد، سعادة رئيس البرلمان العربى، عادل العسومي، للنقاش حول آخر التطورات والمستجدات الحاصلة فى الوطن العربي.

نقاش مثمر بين رئيس البرلمان العربى والنائب علاء عابد

وجاء اللقاء الذى جمع بين رئيس البرلمان العربي، والنائب علاء عابد، فى سياق تبادل الرؤى والأفكار المتعمة وتحليل ما طرأ على الساحة العربية والدولية، خاصة ما يتعلق بالملفات التى تشغل الرأى العام العربي.

من جانبه قال النائب الأول للبرلمان العربي، علاء عابد:" تشرفت اليوم بزيارتي من قبل سعادة رئيس البرلمان العربي عادل عسومي ولقد قمنا بالتباحث والنقاش فيما يخص بعض ملفات القضايا العربية".

كما وجه النائب علاء عابد التحيه له، قائلًا:" كل الإحترام والتقدير للسيد رئيس البرلمان عادل عسومي ع جهده الرائع ونشاطه الملحوظ".

يسعى البرلمان البرلمان العربي وبشكل التفاعل الجاد مع الأحداث وتحريك الكتلة العربية دائمًا بما يساهم فى تحقيق التنمية، وتعزيز أواصر العلاقات بين البرلمانات والشعوب العربية.

النائب علاء عابد، سبق أن أكد فى أكثر من مناسبة على أن الأمة العربية سباقة فى التعايش السلمى وقبول الآخر، وهو الأمر الذى يؤكد عليه دائمًا فى إطار سعيه الدائم لإقامة حوار يكون مفتاح التعايش السلمي.

هذا وكان البرلمان العربي برئاسة عادل العسومي قد بادر باتخاذ موقفًا حازمًا تجاه القضية الفلسطينية، حيث أكد فى وقت لاحق أن الاعتداءات الاسرائيلية تدخل فى إطار الانتهاكات المرفوضة، وهذا نهج يتبع دائمًا البرلمان العربى فى نصرة ودعم كل القضايا العربية.