الأوقاف تشكر المديريات الأعلى تحصيلا فى مشروع صكوك الاضاحى

جدة - نرمين السيد - وجاءت المديريات الأكثر إنجازًا :الفيوم 870 صكا، وبنى سويف 740 صكا، والشرقية 520 صكا، والقاهرة 462 صكا، والبحيرة 405 صكوك، والدقهلية 405 صكوك، والجيزة 400 صك.

وأعلنت وزارة الأوقاف، أنه للمشاركة فى المشروع اتصل أو أرسل رسالة (طلب صك) عبر "الواتس آب" على أى من الأرقام التالية: (01144463951 – 01202527258 – 01120857330)، متضمنة (الاسم – العنوان – التليفون – عدد الصكوك)، أو سجل عبر الرابط التالى (http://ar.awkafonline.com/?page_id=130037) يصلك مندوبنا حيث كنت، أو من خلال إحدى جهات بيع صكوك أضاحى الأوقاف التالية: (جميع مديريات الأوقاف – البنك المركزى المصرى – بنك مصر – البنك الأهلى المصرى – البنك الزراعى المصرى – البريد المصرى – فورى).