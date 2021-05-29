حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الاحد 30-5-2021

حظك اليوم برج الحمل الأحد 30/5/2021

مهنياً: تدور عجلة العمل بالطريقة التي تريدها وتطمح أن تكون ، لكن استرح قليلاً وانتزع الجو الهادئ للحصول على المشورة والبحث والمزيد من التحكم.

عاطفياً: إن إحساسك بالراحة النفسية يدفعك للخروج من الركود والاحتياط والريبة ، ويصبح الاقتراب منك سهلاً.

صحياً: يجب أن تكون أكثر توازناً لأن هناك مسؤوليات جديدة تقع على عاتقك والتي تتطلب المزيد من الجهد والمثابرة والنشاط من جانبك.

حظك اليوم برج الثور الأحد 30/5/2021

مهنياً: طموحاتك تنمو ، لذا فأنت تنتظر بفارغ الصبر وظيفة جديدة لتحسين وضعك في العمل ، خاصة وأن الظروف مناسبة لك لاتخاذ خطواتك.

عاطفياً: لا تدع مخاوف عائلتك تؤثر سلبًا على علاقتك بشريكك ، ومن الأفضل الالتزام بمواعيدك حتى لا تفقد مصداقيتك.

صحياً: ما عليك سوى استخدام احتياطياتك من الطاقة لاستعادة حماسك والتغلب على أي صعوبات

حظك اليوم برج الجوزاء الأحد 30/5/2021

مهنياً: ستختفي العديد من العقبات التي تقف في طريقك ولديك فرصة للتغلب عليها دون دفع ثمن باهظ.

عاطفياً: عندما تدخل الغيرة يمكن أن تفسد العلاقة ، ومن ثم يجب تسريع النقاط حتى لا تقع في المحرمات.

صحياً: لا تذهب إلى اللحظة الأخيرة لرؤية الطبيب إذا شعرت بألم شديد في معدتك

حظك اليوم برج السرطان الأحد 30/5/2021

مهنياً: تتلقى عرضاً هاماً لمنصب مميز كنت تنتظره منذ فترة طويلة ، فلا تتردد في تولي المهمة ، فلديك القدرة على القيام بها.

عاطفياً: لا تحمّل الشريك مسؤولية كل الأخطاء القديمة ، حاول تجاوزها بانفتاح وبساطة ، وافتح صفحة جديدة معه.

صحياً: لا أنصحك باللجوء إلى العلاجات الحادة ، ويوجد احتمال الإصابة في مكان علاج أو عيادة أو مستشفى

حظك اليوم برج الأسد الأحد 30/5/2021

مهنياً: قد يحاول بعض زملائك في العمل تشويه صورتك ، لكنهم يفشلون لأن صفحتك الواضحة تتفوق على مخططاتهم الفاشلة والمدمرة.

عاطفياً: البحث في دفاتر الملاحظات القديمة يعيد فتح الجروح ، لذا حاول الابتعاد عن هذه الأسئلة لأنها لن تفيدك وفكر فقط في مستقبلك.

صحياً: من أجل الحفاظ على رشاقتك وجاذبيتك ، تتطلع إلى ممارسة نشاط رياضي ، ولا سيما السباحة أو التزلج.

حظك اليوم برج العذراء الأحد 30/5/2021

مهنياً: كن أكثر حذراً مع زملائك ، خاصة وأن أي خطوة غير مكتملة لها عواقب لا يمكن التسامح معها ، وتصل تداعياتها إلى مديرك

عاطفياً: الدرس الأساسي في العلاقة مع الشريك هو عامل الثقة الذي يوحدك ، وكل التفاصيل الباقية التي لا تستحق الاهتمام

صحياً: إجراء الفحوصات اللازمة وخاصة البول للتأكد من صحة الكلى لتجنب المشاكل الصحية مستقبلاً

حظك اليوم برج الميزان الأحد 30/5/2021

مهنياً: سيتم اختبار شعبيتك وستتحمل المسؤولية عن أخطائك ، وقد تقع ضحية لأشخاص خبثاء يضعون لك الفخاخ ، لذا كن حذرًا وحاول التخطيط جيدًا للمستقبل.

عاطفياً: أنت مسالم بطبيعتك ، لكنك اليوم تميل إلى المبالغة في الأمور وفرض رأيك بالقوة ، وهذه طريقة لا يحبها الشريك ولن يرضى عنها

صحياً: على الرغم من حيويتك ونشاطك ، إلا أنك أشعر بالتعب قليلاً ، لذا حاول معرفة السبب

حظك اليوم برج العقرب الأحد 30/5/2021

مهنياً: سيتم اختبار شعبيتك وستتحمل المسؤولية عن أخطائك ، وقد تقع ضحية لأشخاص خبثاء يضعون لك الفخاخ ، لذا كن حذرًا وحاول التخطيط جيدًا للمستقبل.

عاطفياً: أنت مسالم بطبيعتك ، لكنك اليوم تميل إلى المبالغة في الأمور وفرض رأيك بالقوة ، وهذه طريقة لا يحبها الشريك ولن يرضى عنها

صحياً: على الرغم من حيويتك ونشاطك ، إلا أنك أشعر بالتعب قليلاً ، لذا حاول معرفة السبب

حظك اليوم برج القوس الأحد 30/5/2021

مهنياً: لقاءات ومناقشات عملية مثمرة ، لا سيما لتحديد مسار الأمور في المستقبل ولضمان حقوق الجميع.

عاطفياً: في هذا اليوم يتم تكوين الروابط ، وتقوى المشاعر القوية بشكل كبير ، ويسهل عليك تقبل الواقع لأنه جيد.

صحياً: المطلوب منك اليوم وكل يوم هو الاستيقاظ مبكراً والمشي لمدة ساعة من أجل استعادة نشاطك والحفاظ على صحتك.

حظك اليوم برج الجدي الأحد 30/5/2021

مهنياً: يمكن أن تؤثر الأخطاء الكبيرة في عملك ، وتحاول النهوض فالأسلحة اللازمة بين يديك والحلول غير موجودة.

عاطفياً: يمنحك منح الشريك مزيدًا من الوقت بعض التفكير الجاد في حل العقد ، وتجد طريقة للخروج من كل معضلة وإعادة الأمور إلى حالتها السابقة.

صحياً: هناك العديد من الأسباب التي تجعلك تشعر بالضعف ، لكنها تزول أسرع مما تتوقع ، إذا كنت تتجنبها حفاظاً على صحتك.

حظك اليوم برج الدلو الأحد 30/5/2021

مهنياً: عليك التفكير في مستقبلك بجدية أكبر حيث تزداد مسؤولياتك وتزداد الصعوبات في الحياة سوءاً ولا تتسامح مع أي مغامرة عشوائية من جانبك ، لذا كن حذرًا

عاطفياً: تتخلص من بعض اللامبالاة في العلاقة مع الشريك ، وبعد ذلك كان السبب هو غيابك شبه المستمر عنه بسبب مخاوفك الكثيرة غير المبررة في كثير من الأحيان.

صحياً: لديك حاجة ملحة للراحة للتخلي عن العمل والضغوط العاطفية ، لذا حاول الراحة حتى تتمتع بصحة جيدة.

حظك اليوم برج الحوت الأحد 30/5/2021

مهنياً: يمنحك علم الفلك اليوم شعوراً بالإثارة والرغبة في التقدم ، ولا عجب أنك بدأت في اتخاذ خطوات جديدة تساعد في تطوير أسلوب عملك.

عاطفياً: لا تستسلم ولا تقع ضحية لفخ الأنانية ، بل تصرف بكل نضج ووعي حتى لا تقع ضحية التسرع واللامبالاة والمبالغة.

صحياً: أنت تتكيف بشكل إيجابي وبناء مع التعليمات الطبية التي يجب عليك اتباعها ، الأمر الذي يكون له أثر إيجابي على صحتك.