سجل سعر الجرام عيار 21 في بدء التعاملات الصباحية اليوم 814 جنيه مصري في العديد من محلات الصاغة المصرية، كما يقبل المواطنين في مصر علي شراء المعدن النفيس كأفضل أنواع الاستثمار الآمن خاصة في ظل ضعف الاقتصاد في العديد من الدول بعد انتشار جائحة كورونا. سعر الجرام عيار 21 سجل السعر اليوم 814 جنيها مصرياً. سعر الجرام عيار 24 سجل السعر اليوم 931 جنيها مصرياً. سعر الجرام عيار 18 سجل السعر اليوم 698 جنيها مصرياً. سعر الجنيه الذهب سجل السعر اليوم إلي 6512 جنيه سعر أوقية الذهب حيث سجل السعر 1892 دولار

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسعار الذهب اليوم السبت 29-5-2021 في مصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.