صور .. مشاركون فى صالون حنان يوسف : أصبح جامعة عربية ثقافية شاملة

جدة - نرمين السيد - ووصف المشاركون، الصالون بأنه أصبح جامعة عربية ثقافية شاملة تضم نخبة من كبار المثقفين والمفكرين من كافة أنحاء الوطن العربى، يتحاورن فى قضايا بناء الإنسان العربى من المحيط إلى الخليج مع تحقيق التواصل مع الأجيال العربية الشابة.

وناقش الصالون على مدار ساعتين عبر تطبيق زووم التفاعلى والبث المباشر على صفحات الصالون على التواصل الاجتماعى، قضية بناء الوعى من خلال الدراما، وكيف لعبت هذا العام دورا فى بناء الإنسان وترسيخ للهوية الوطنية وتخليد أسماء شهداء الوطن، وشارك فيه مجموعة متميزة من خبراء الإعلام والسفراء والنقاد فى تقييم مسلسلات رمضان.

وأدارت اللقاء الدكتورة حنان يوسف، أستاذ الإعلام ومؤسسة الصالون، والتى أعلنت عن مؤشرات نتائج الدراسة النقدية الكيفية التى أجراها الصالون الثقافى تحت رعاية المنطمة العربية للحوار لتقييم أعمال رمضان الدرامية من منظور بناءالوعى العربى فى عدد من الدول العربية وهى مصر والعراق واليمن وسوريا وتونس والسودان والأردن.

وستطرح نتائج هذه الدراسة فى أحدث الإصدارات تحت عنوان "كيف تصنع الوعى"، وهو دليل ارشادى يناقش آليات ودور الإعلام والثقافة فى بناء الوعى العربى وتشكيل الرأى العام .



وصرحت الدكتورة حنان يوسف، بأن العمل يعتمد على شكل غير تقليدى حيث سيتضمن الدليل عددا من النماذج التطبيقية على أسس علمية لكيفية بناء وعى الشباب من خلال الاعتماد على خبرات إعلامية وأكاديمية وفى مجالات العمل العام ،التى رصدتها من خلال عملها الأكاديمى كأستاذة إعلام والمهنى كمقدمة برامج تليفزيونية ثم من خلال نشاط المنظمة العربية للحوار التى تتراسها .

وخلال فعاليات الصالون الثقافى أمس، أكدت الدكتورة منى الحديدى، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، أن مسلسل "خلى بالك من زيزى" عمل مميز من حيث مضمونه وتركيزه على مجريات الحياة اليومية للأسرة المصرية بأجيالها المختلفة، ويتميّز برتمه السريع مما يناسب الحياة العصرية ويجذب انتباه الشباب، وهو نموذج لدراما الأسرة التى يمكن أن تلتفت حولها وتحدث نقاشا بعد المشاهدة، واعتمد العمل على خفة دم وبطولة حماسية بين الشباب والأطفال، أرشحه كعمل متكامل العناصر.

وأشارت الحديدى الى أن أداء حنان مطاوع فى مسلسل "القاهرة كابول" ممتاز، وأدت شخصية الفتاة المصرية المتوسطة.

وقالت الدكتورة هبة مجدى المتولى، وهى من فريق باحثى الدراسة النقدية، إن مسلسل "الاختيار 2"، من أفضل مسلسلات شهر رمضان وساهم فى نشر الوعى بخطورة الإرهاب وجهود الدولة فى مكافحة الإرهاب وتنمية وعى الشباب ضد التيارات الدينية المتطرفة والفكر الإرهابى.

أما النماذج السلبية فى الدراما، فكان مسلسل "ملوك الجدعنة" خاصة أنه كان يعرض جزءا من البلطجة والأعمال الخارجة عن القانون وصنف الأبطال رغم انغماسهم فى بعض الأعمال الخارجة عن القانون أنهم رمزا للجدعنة، والشباب قد يعتبر تلك النماذج قدوة لهم.

أما السفير يوسف الشرقاوى، مساعد وزير الخارجية المصرى الأسبق، أكد أن الدراما أحدثت نقلة نوعية فى الأداء والإجادة ومكونات العمل الفنى المختلفة ومواصفات الجودة، وساهمت فى الدفع بعناصر شابه متميزة وأثبتت جدارتها، وهناك أعمال متميزة ومنها "الاختيار 2"، بطولة كريم عبدالعزيز، وأحمد مكى، ومسلسل "هجمة مرتدة" للنجم أحمد عز، وهند صبري، ومسلسل "القاهرة كابول"، بطولة طارق لطفى، وتمكنت تلك المسلسلات من إبراز وزرع قيم مهمه خاصة إعلاء قيم الوطنية والولاء والعطاء والتضحية والفداء من أجل مصرنا الغالية، وأيضا مسلسل "لعبة نيوتن" كان من الأعمال الجيدة.



وأشارت الدكتورة لمياء سمير، كبيرة مخرجات التليفزيون المصرى، إلى أن دراما رمضان ٢٠٢١ حملت الكثير من التناقضات الشديدة، فعلى مستوى الأفكار حاولت بعض المسلسلات خلق وعى لدى المشاهد بخلفيات ما يحدث على المستوى السياسى المحلى والإقليمى والدولى والدخول إلى مطبخ الأحداث من زوايا مختلفة مثلما قدمت مسلسلات الاختيار وهجمة مرتدة والقاهرة كابول، وهو توجه محمود فى الدراما لتلعب أحد أدوارها الرئيسية فى رفع الغطاء عن الكثير من المسكوت عنه.

وأوضحت، بينما طرحت مسلسلات أخرى عددا من المشكلات الاجتماعية الهامة مثل الزواج الشفهى فى لعبة نيوتن أو العلاقات الاجتماعية والاضطرابات السلوكية فى خلى بالك من زيزى.

وأكدت، أنه مع الأسف فى المقابل كان هناك عدد كبير من المسلسلات قائم على العنف والبلطجة والقتل والتشوهات الأخلاقية والسلوكية مثل ملوك الجدعنة ونسل الأغراب وموسى، وهو توجه حاربته العديد من الأقلام الواعية على مدار سنوات نتيجة لفهم التأثير القوى للدراما على نفس وسلوك المجتمع خاصة فى الطبقات محدودة التعليم والثقافة مع التأكيد على أن طرح هذه الأفكار بين النشء وكأنها أسلوب حياة مقبول وموجود بكثرة، خاصة أنه يقدم من ممثلين محبوبين ولهم تأثير قوى على المشاهد هو فكر مغلوط ويسئ لصورة المجتمع المصرى ككل، واستطاع أغلب الجمهور بوعى شديد أن يلعب دور الناقد الفنى الواعى ووضع ترتيب نجاح المسلسلات طبقا لقواعد أخلاقية وإنسانية وفنية جيدة، مما يؤكد على سقوط وانهيار فكرة "الجمهور عايز كده" الذى يصدرها دائما تجار الدراما وليس أهل الفن الواعى الراقى الحقيقيين.

وتابعت: نتمنى أن تلعب الدراما المصرية دورها الحقيقى التاريخى فى خلق الوعى وإلقاء الضوء على الاحتياجات الحقيقية للجمهور والارتقاء بذائقته الجمالية، وسيحدث هذا بتقليص الغث منها وإبراز الجيد الثمين.

وأشادت الدكتورة هالة الزاهد، أستاذ الإعلام، بمسلسل خلى بالك من زيزو ناقش مرض الـADHD وكيف يجهله المجتمع بحيث نرى الطفل الذى يعان من هذا المرض بالعدوانى والوحش الكاسر، بينما هذا الطفل لديه طاقات إذا ما وجهت وجهه سليمة، استطعنا تنمية قدرات هذا الطفل.



وطالبت الزاهد بتوعية المجتمع بهذا المرض "رأينا أيضا الزوجات وكيف يتعاملن مع أزواجهن حتى إذا كانت كل منهن غير راضية على حياتها وكذلك معاملة الأزواج لهن، وكيف تستمر الزيجات والطرفين لا يعرف الآخر، كما شاهدنا كيف يحتاج كل منا للآخر وأهمية الطب النفسى، حتى الطبيب المعالج قد يعالج الآخرين وهو أيضا يعانى فى صمت حتى يلجأ ويستجيب هو الاخر لطبيب نفسى زميل له".

وتابعت: "رأينا تلك الفتاة التى تعالى من الخوف من ركوب الطائرة للذهاب إلى زوجها الذى يعمل ببلد آخر، رأينا كيف يحاول الأخ التدخل فى حياة أخيه من باب المساعدة ولكن النتيجة تأتى عكسية كما رأينا نموذج الإنسان الذى يسعى لسعادة الآخرين على حساب نفسه ومن ثم يجد أنه لابد أن يجد نفسه وأن يتصالح مع ذاته.



أما الدكتورة غادة ممدوح رئيس قسم اللغات بالأكاديمية البحرية، قالت إن لعبة نيوتن ناقش قضية الانتماء للوطن وسقوط السعى وراء الحلم الأمريكى وتربية المرأة بشكل سليم واحترامها وتقديرها من قبل الأهل والزوج والمجتمع وإعطائها الثقة والمكانة.

وتشير الناقدة أنس الوجود رضوان، إلى انتعاش الدراما فى رمضان هذا العام، وأول مرة منذ عام ٢٠١١ يجتمع الجميع على أن دراما رمضان دراما متوازنة أعادت الروح مره أخرى للإنتاج المصرى وخلقت نوعا من الرضى لدى المشاهد، وحصدت الأعمال الدرامية أعلى نسب مشاهدة، وجاءت المسلسلات الوطنية فى المقدمة لما تحمله من رسالة مهمة تُعيد الهوية المصرية وبناء الإنسان، وجعلت الانسان المصرى يكتشف الحقيقة وإبراز أهمية الأجهزة الأمنية فى حماية الوطن، فمسلسل "الاختيار2" ملحمة وطنية أعطى درسا لمعنى قيمة الوطن، وبث جهاز الأمن الوطنى روح الانتماء، وتقديم شهداء شرفاء لوقف فتيل الإرهاب، وأن الأمن عمل جاهداً للحفاظ على استقرار الوطن ووقف الفوضى التى صنعها الإخوان الشياطين، وكذلك مسلسل هجمة مرتدة، ملف من ملفات المخابرات المصرية التى تعتبر من أهم الأجهزة الأمنية على مستوى العالم.



وكشف المسلسل النقاب عن كل ما كان يدبر لمصر باستخدام أساليب حديثة، ولعب حروب الجيل الرابع والخامس دوراً فيها لتنجح المخابرات فى فضح أنظمة دولية أرادت أن تسقط مصر، ولكن برجالها الشرفاء نجحت المخابرات فى وقف جميع المؤامرات التى كانت تحاك ضد الوطن.



أما المسلسلات الاجتماعية فحاز مسلسل الطاووس فى المقدمة لمناقشته قضية مسكوت عنها وهى الاغتصاب ونظرة المجتمع للمغتصَبة، وأتمنى أن يتم تعديل القانون ويطبق الإعدام على كل مغتصب لتكون الدراما لها دوراً حقيقياً فى تغيير المجتمع والقوانين.

ويأتى مسلسل "ولاد الناس" ضمن الأعمال الاجتماعية والتى دقت ناقوس الخطر على تربية بعض الأسر تجاه تربية أبنائها، ولم تلتفت الأسر فى اهمالها لأولادها إلا بعد حادثة أتوبيس المدرسة، والتى حدثت فى الواقع وراح ضحيتها الفنانة التشكيلية دينا محمود، مدرسة الرسم بمدرسة خاصة بالهرم، وألقى المسلسل الضوء على إهمال المدارس الدولية فى متابعة الطلبة ودراسة حالتهم النفسية ومدى تأثير سلوكهم فى التعامل مع الآخرين.

أما المسلسل الثالث "لعبة نيوتن" وقانون الجاذبية فى التعامل والتأثير النفسى، والحلم الأمريكى الذى يسيطر على البعض بالولادة بأمريكا ليحصل الأبناء على الجنسية الأمريكية، وحقق العمل نجاحا كبيرا.

وأشادت ببراعة النجم يحيى الفخرانى فى أداء شخصية نجيب زاهى شركس رغم ضعف السيناريو واقتباسه من مسرحية "Filumena Marturano" الإيطالية، التى تم تقديمها فى فيلم إيطالى أيضا عام 1964، إلا أن أداء الفخرانى ومحمد محمود وأنوشكا والإخراج والتصوير ومجموعة الشباب جعل العمل متميزا.

وقالت الدكتورة أمل جزيلان، أستاذة الإعلام، تنافست كثير من المسلسلات لجذب المشاهد لها بكل الطرق فمنها من نجح فى تغيير مفاهيم المشاهد مثل "خلى بالك من زيزى"، حيث قامت قصة المسلسل عنن سيدة تتعرض للطلاق لسوء تصرفاتها مع زوجها وتذهب للطبيب النفسى الذى يكتشف انها تعانى من مرض "أ. دى .هاتش .دي:، أو فرط التوتر الحركى، وبسبب سوء تعامل المدرسة وأهلها زاد المرض وفقدت الكثيرفى حياتها .



وأوضحت، أن هذا المسلسل بالذات أثمر عن وعى المشاهدين عن هذا المرض الذى يبدأ منذ الطفولة، ويغير مفاهيم المجتمع عن الذهاب إلى الأطباء النفسيين، والتوعية لهذا المرض بالذات، ومن نتيجة هذا الوعى أن بعض من الشباب يعترف على مواقع التواصل الاجتماعى أنه يعانى من هذا المرض ومنهم ابنة المطرب "عمرو دياب".



وتابعت، أن مسلسل الاختيار2، ملحمة تاريخية تورخ وتوضح أحداث كثيرة فى تاريخ مصر الحديث والتى كانت مغلوطة لدى البعض، فقام هذا العمل بتصحيح المفاهيم عن دور الشرطة .



وأكدت، أن باقى المسلسلات مثل "ملوك الجدعنة" ، "لحم الغزال"، "اللى مالوش كبير" وضد الكسر"، للأسف تحث على البلطجة، والخيانة، والغنى من الأعمال غير الشرعية، وليس لها أى دور لتوعية المشاهد، لكنها دورها سلبى وغير توعوي.

وقالت الباحثة إلهام الأصيل، من فريق باحثى الدراسة، إنه لا شك أن الدراما تقع عليها مسؤولية تشكيل الوعى وبناء الهوية الوطنية، ولا شك أن المعركة ضد الإرهاب والتطرف هى معركة وعى فى المقام الأول، ومن هنا يمكن القول أن مسلسل "الاختيار 2" هذا العام كان من أهم المسلسلات التى سعت إلى تشكيل الوعى نحو قضية مهمة جدا، وهى قضية التطرف والإرهاب ومحاولة تبرئة الإسلام الحقيقى من تهمة الإرهاب التى ألصقها به الغرب، حيث كان هناك معالجة متعمقة للموضوع أوضحت كيف يدار الإرهاب من خلال منظمات دولية هدفها تدمير الدولة.

ويعد مسلسل "الاختيار" والذى التف حوله المواطن المصرى والعربى، من أكثر المسلسلات التى سعت إلى مواجهة الفكر المتطرف والإرهاب وتغييب العقول، وهذا ينطبق أيضا على مسلسل "القاهرة كابول"، والذى تعرض أيضا لقضية الإرهاب والتطرف وتناول نماذج مختلفة لعدة شباب منهم المتطرف والإعلامى والضابط.

أما مسلسل "نسل الأغراب"، فكان من أكثر المسلسلات التى سعت إلى تغييب العقول عن طريق تقديم صورة البطل القوى الذى يحركه الرغبة فى الانتقام كما قدم صورة غير حقيقية للحياة فى الصعيد ركزت على قضايا الثأر والانتقام والحياة المتكلفة، وهو ما يخالف الواقع فى الصعيد، وأيضا لما احتواه من مشاهد دموية ومشاهد عنف وركز على الثأر والانتقام وكان الأولى أن يركز على القيم الحقيقية فى الصعيد وليس الثأر والعنف فقط وإظهار القوة الجسدية على حساب العقل، فكان عليه أن يرتقى بالصعيد ويقدم نماذج أكثر إيجابية تصلح أن تكون قدوة للشباب.



وفى نفس السياق، قدم مسلسل "ملوك الجدعنة" صورة البطل الذى يأخذ حقه بالقوة والعنف، كما قدم المسلسل بعض الألفاظ البذيئة بحجة أنها تستخدم بالفعل فى الأماكن الشعبية، وأن الدراما تعرض الواقع وهذا ليس بمبرر منطقى لعرض تلك الألفاظ النابية على المشاهد، حيث إن دور الدراما أن ترتقى بالذوق العام وليس العكس.

وأشار السفير العراقى الأسبق دمظفر الأمين، إلى أن مسلسل "كما مات العراقية" قد جسد فى عدد من حلقاتها الواقع السياسى العراقى وخاصة ثورة الشباب ثورة أكتوبر ٢٠٢٠ وحجم التحديات والدسائس التى قامت بها ضدها عدد من الأحزاب السياسية بغية تسقيطها وإسقاطها، وكذلك نجحت فى كشف شكل وحجم الفساد الذى ينخر فى المنظومة السياسية العراقية.

كما شاركت الإعلامية التونسية المعروفة صوفيا الهمامى بفعاليات الصالون، مؤكدة أن الدراما المصرية كانت متميزة فى بناء الوعى وفى مقدمتها مسلسل الاختيار ٢ لأهمية القضية الوطنية التى يتناولها.

كما أشارت إلى أن هناك تباينا فى الدراما التونسية وبناء الوعى بين الايجابى منها والسلبي.



وتحدثت الدكتورة اليمنية، فوزية الناشر، عن أهمية الدراما فى بناء وعى الإنسان العربى، وأثنت على نجاح عدد كبير من الأعمال الدرامية المصرية، وأيضا بعض الأعمال اليمنية، وأكدت على ضرورة الاهتمام بتقديم صورة المراة الحقيقية فى الإعلام.



ومن جانبه أكد الدكتور شريف سبعاوى المصرى والمهاجر إلى كندا وعضو البرلمان الكندى، أن الدراما المصرية لها دور خطير جدا فى تشكيل الوعى وبصغة خاصة لدى المصريين بالخارج وأبناء الجيل الثالث منهم الذين يعتقدون أن مصر بها كل هذه البلطجة والعنف، وأثنى على الأعمال التى استندت على بطولات وطنية.

وتضمن الصالون أيضا نموذجا فريدا فى تواصل الأجيال فى إعطاء الفرصة لعدد من شباب الإعلاميين من خريجى وطلاب كليات الإعلام فى المشاركة فى تقييم الدراما ودورها فى بناء الوعى من منظور التربية الإعلامية، حيث عبروا عن آرائهم بشكل علمى متميز وعميق.

وفى نهاية الصالون، وجهت الدكتورة حنان يوسف، الشكر إلى جميع المشاركين وإلى أصدقاء الصالون فى جميع أنحاء العالم على النجاح المتزايد الذى يحصده الصالون وزيادة عدد أعضائه، مؤكدة أن الصالون سيتبنى الدعوة إلى إنتاج أعمال إعلامية وثقافية عربية مشتركة تجمع الشباب العربى وتقرب بيتهم بالإضافة إلى استمرار دعمه لشباب الإعلاميين والمثقفين.

واختتمت فعاليات الصالون بأغنية "وطنى الاكبر" بصوت الشابة ندى المنسى عضوة الصالون بناء على طلب المشاركين وسط تمنياتهم بإنتاج إعلامى عربى يعزز بناء التواصل الإنسانى العربى العربى من جديد.