القوى العاملة: تعيين 4.442 شابا بالإسكندرية منهم 27 من ذوى الهمم

جدة - نرمين السيد - أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسكندرية، 4.442 شابًا منهم 27 من ذوى الهمم والعزيمة، بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية وعددهم 8 آلاف و498 راغب عمل منهم 30 من ذوى القدرات، فضلا عن توفير 498 فرصة عمل بشركات مدن المحافظة متاحة أمام الشباب لشغلها.





وأوضح الوزير، أن المديرية قامت بالتفتيش فى مجال السلامة والصحة المهنية على 369 منشأة "دورى وحملات"، وأسفر عن تحرير 338 محضر للمنشآت المخالفة للسلامة والصحة المهنية بعد إعطائها المهلة القانونية لإزالة المخالفات، وإعطاء مهلة لـ 152 منشأة أخرى لتوفيق أوضاعها.

وأشار ياسر سعيد مدير المديرية - فى تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال إبريل الماضى- إلى أن المديرية تلقت 136 شكوى جديدة، بالإضافة إلى 105 شكاوى مرحلة من شهر مارس، وتم بحث 141 شكوى منها، وتبين أن 54 شكوى مستوفاة، وتم تحرير 87 محضرًا للمنشآت التى ثبت وجود مخالفات بها، وتبقى 100 شكوى تحت البحث والدراسة.

أما فى مجال التفتيش العمالى، قامت المديرية بالتفتيش على 498 منشأة، وعمل 32 حملة تفتيشية شاملة نهارية وليلية، وأسفر عن تحرير 186 محضرًا، وبحث 142 شكوى عمالية، وعمل ندوة لتوعية العاملين بالقطاع الخاص.

وتابع مدير المديرية، أنه فى مجال تراخيص عمل الأجانب قامت المديرية بتجديد 96 ترخيصا، واستخراج تراخيص لأول مرة لـ16 أجنبيا، وفقا لقانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة التى تنظم تشغيل الأجانب على أساس عدم مزاحمة العمالة الوطنية، والمعاملة بالمثل، وتنفيذ الاتفاقيات والتعاقدات.

وفى مجال التدريب المهنى، قامت المديرية بعمل دورات تدريبية فى مجال التدريب التحويلى لـ82 متدربًا، بإجمالى 7 دورات بمراكز التدريب المهنى التابعة للمديرية، كما قامت باستخراج 1.248 شهادة قياس مستوى المهارة، و1.078 رخصة مزاولة الحرفة.