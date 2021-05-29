أخبار الطقس اليوم السبت.. تعرف على التفاصيل

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توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس اليوم السبت الموافق 29 مايو 2021، ليلًا لطيفة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد - معتدلة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما يكون الطقس حارًا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد - معتدلًا على السواحل الشمالية - شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الظواهر الجوية:

تكون خفيفة إلى معتدلة على البحر المتوسط وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى متر والرياح السطحية شمالية غربية.

كما يكون معتدلا إلى مضطرب على البحر الأحمر وارتفاع الموج فيه من مترين الى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وإليكم بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على مدن ومحافظات الجمهورية ، وطقس اليوم السبت حار نهارا لطيف ليلا والعظمى بالقاهرة 33:

العظمى الصغرى

القاهرة 33 20

الإسكندرية 28 20

وادى النطرون 29 22

طنطا 30 22

شبين الكوم 32 22

دمنهور 30 22

بلطيم 28 22

مطروح 27 18

السلوم 25 19

سيوة 36 19

بورسعيد 28 21

دمياط 28 21

الزقازيق 36 22

المنصورة 34 22

الإسماعيلية 33 19

السويس 33 20

العريش 28 19

رفح 30 20

رأس سدر 33 21

نخل 32 17

نويبع 36 26

طابا 35 22

كاترين 31 20

الطور 33 23

شرم الشيخ 37 26

الغردقة 38 25

مرسى علم 37 26

الفيوم 35 22

بنى سويف 35 22

المنيا 36 22

أسيوط 36 23

سوهاج 39 23

قنا 41 23

الأقصر 42 24

أسوان 41 24

إدفو 42 25

أبوسمبل 40 22

الوادى الجديد 40 23

شلاتين 38 26

أبورماد 37 26

حلايب 35 27

رأس حدربة 34 27.