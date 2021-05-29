/632848/أسعار-الخضروات-والفاكهة-اليوم-السبت-2952021

يعد الخضار والفاكهة من السلع التي تجد اقبال من المواطنين فى اىلأسواق المصرية، لما لها من فؤائد عديدة على الجسم وتقوية المناعة، خاصة بعد انتشار العديد من الأوبئة والأمراض، ولذلك تهتم الأمهات بمتابعة أسعار الخضار والفاكهة بشكل يومي، حيث نستعرض أسعار بعض السلع في الأسواق المصرية يوم السبت 29-5-2021 كالتالي:

اسعار الخضار والفاكهة كيلو التفاح المصري 7 – 13 جنيهات. البرتقال الصيفي من 2-4 جنيهات. كيلو البلح الرملي بلغ 9 جنيهات. أسعار الخضار اليوم في مصر: الطماطم 1.5 – 3.5 جنيها. كيلو الفاصوليا من 3-6 جنيهات. البطاطس من 1.5 إلى 2.8 جنيه. سعر كيلو الخيار 4 جنيهات. سعر الكوسة 4.5 جنيهات يصل سعر كيلو إلى البصل 3.25 جنيهات. كيلو الملوخية 4 جنيهات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 29\5\2021 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.