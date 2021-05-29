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انخفاض أسعار الذهب اليوم السبت.. تعرف على التفاصيل

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يشهد  سعر الذهب  اليوم السبت 29-5-2021، فى جمهورية مصر العربية، انخفاضًا واضحًا عن يوم أمس الجمعة، وتحظى اسعار الذهب على اهتمام كبير في مصر.

اسعار الذهب 

ويرصد إليكم موقع دوت الخليج أسعار الذهب بكل عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) فى مصر، علمًا أن أسعار الذهب تتغير مرة كل 12 ساعة يومياً.

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية الوحدة  سعر الذهب بالجنيه المصرى

عيار 24      927 إلى 929

عيار 22       850 إلى 852

عيار 21       811 إلى 813

عيار 18       695 إلى 697

عيار 14       541 إلى 542

عيار 12       463 إلى 465

الاونصة        28,825 إلى 28,896

الجنيه الذهب   6,488 إلى 6,504

الكيلو   926,857 إلى 929,143

قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في مصر بالجنيه المصري

الوحدة  جنيه مصري   دولار أمريكي

اسعار الذهب عيار 24 958.86 جنيه $61.24

سعر الذهب عيار 22  878.96 جنيه $56.14

اسعار الذهب عيار 21 839.02 جنيه $53.58

اسعار الذهب عيار 18 719.16 جنيه $45.93

سعر الذهب عيار 14  559.34 جنيه $35.72

سعر الذهب عيار 12  479.43 جنيه $30.62

سعر الذهب عيار 9    359.57 جنيه $22.96

اسعار أوقية الذهب     29,821 جنيه $1,905

اسعار جنيه الذهب      6,712 جنيه   $428.68

اسعار كيلو الذهب      958,859 جنيه    $61,238

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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