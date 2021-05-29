/632850/انخفاض-أسعار-الذهب-اليوم-السبت-تعرف-على-التفاصيل

يشهد سعر الذهب اليوم السبت 29-5-2021، فى جمهورية مصر العربية، انخفاضًا واضحًا عن يوم أمس الجمعة، وتحظى اسعار الذهب على اهتمام كبير في مصر.

اسعار الذهب ويرصد إليكم موقع دوت الخليج أسعار الذهب بكل عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) فى مصر، علمًا أن أسعار الذهب تتغير مرة كل 12 ساعة يومياً. متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصرى عيار 24 927 إلى 929 عيار 22 850 إلى 852 عيار 21 811 إلى 813 عيار 18 695 إلى 697 عيار 14 541 إلى 542 عيار 12 463 إلى 465 الاونصة 28,825 إلى 28,896 الجنيه الذهب 6,488 إلى 6,504 الكيلو 926,857 إلى 929,143 قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في مصر بالجنيه المصري الوحدة جنيه مصري دولار أمريكي اسعار الذهب عيار 24 958.86 جنيه $61.24 سعر الذهب عيار 22 878.96 جنيه $56.14 اسعار الذهب عيار 21 839.02 جنيه $53.58 اسعار الذهب عيار 18 719.16 جنيه $45.93 سعر الذهب عيار 14 559.34 جنيه $35.72 سعر الذهب عيار 12 479.43 جنيه $30.62 سعر الذهب عيار 9 359.57 جنيه $22.96 اسعار أوقية الذهب 29,821 جنيه $1,905 اسعار جنيه الذهب 6,712 جنيه $428.68 اسعار كيلو الذهب 958,859 جنيه $61,238

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