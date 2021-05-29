/632850/انخفاض-أسعار-الذهب-اليوم-السبت-تعرف-على-التفاصيل
يشهد سعر الذهب اليوم السبت 29-5-2021، فى جمهورية مصر العربية، انخفاضًا واضحًا عن يوم أمس الجمعة، وتحظى اسعار الذهب على اهتمام كبير في مصر.
اسعار الذهب
ويرصد إليكم موقع دوت الخليج أسعار الذهب بكل عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) فى مصر، علمًا أن أسعار الذهب تتغير مرة كل 12 ساعة يومياً.
متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصرى
عيار 24 927 إلى 929
عيار 22 850 إلى 852
عيار 21 811 إلى 813
عيار 18 695 إلى 697
عيار 14 541 إلى 542
عيار 12 463 إلى 465
الاونصة 28,825 إلى 28,896
الجنيه الذهب 6,488 إلى 6,504
الكيلو 926,857 إلى 929,143
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في مصر بالجنيه المصري
الوحدة جنيه مصري دولار أمريكي
اسعار الذهب عيار 24 958.86 جنيه $61.24
سعر الذهب عيار 22 878.96 جنيه $56.14
اسعار الذهب عيار 21 839.02 جنيه $53.58
اسعار الذهب عيار 18 719.16 جنيه $45.93
سعر الذهب عيار 14 559.34 جنيه $35.72
سعر الذهب عيار 12 479.43 جنيه $30.62
سعر الذهب عيار 9 359.57 جنيه $22.96
اسعار أوقية الذهب 29,821 جنيه $1,905
اسعار جنيه الذهب 6,712 جنيه $428.68
اسعار كيلو الذهب 958,859 جنيه $61,238
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