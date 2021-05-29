جولة السيسى لتفقد أعمال تطوير محاور وطرق بشرق القاهرة تتصدر اهتمامات الصحف

جدة - نرمين السيد - تحت عنوان (السيسى يتابع تطوير المحاور والطرق الجديدة بمنطقة شرق القاهرة) نقلت صحيفة (أخبار اليوم) عن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى قوله إن الرئيس السيسى اطلع على أعمال التطوير فى المحاور المحيطة بمطار القاهرة الدولى خاصة شارع "عبد الحميد بدوي" وتقاطعه مع طريق الأوتوستراد واللذين تم توسعتهما بواقع 6 حارات مرورية لكل اتجاه امتدادا إلى حى مدينة نصر، وكذلك توسعة ورفع كفاءة الطرق الداخلية للأحياء المحيطة بمنطقة شيراتون السكنية، التى تحتوى على 12 شارعا بإجمالى أطوال 14 كلم، لتخفيف الأعباء المرورية عن تلك المنطقة وربطها بالمحاور الرئيسية، حيث تم كذلك تطوير شبكة المرافق بتلك المنطقة بإحلال وتجديد خطوط المياه بإجمالى أطوال 35 كم، وتنفيذ خط صرف صحى بطريق الأوتوستراد بطول 2 كم لخدمة التجمعات السكنية المستقبلية، بالإضافة إلى إنشاء شبكة صرف الأمطار، كما تم تنفيذ 2 كوبرى دوران للخلف فى طريق الأوتوستراد بواقع 3 حارات مرورية لكل كوبرى.

وأضافت الصحيفة أن الرئيس السيسى ناقش أثناء الجولة التفقدية المسئولين بمواقع العمل، واطلع على سير الخطوات التنفيذية، مشدداً على الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من الأعمال.. مشيرة إلى أن الرئيس السيسى التقى بعدد من المواطنين الذين تصادف تواجدهم أثناء الجولة، حيث تبادل الحديث معهم بشأن أحوالهم المعيشية والاستماع إلى طلباتهم.

وتحت عنوان (تنفيذا لتوجيهات الرئيس نقل سيدة للعلاج بمعهد ناصر على نفقة الدولة)، نقلت صحيفة (الأهرام) عن وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد إعلانها نقل السيدة التى التقاها الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمس الجمعة، خلال تفقده أعمال تطوير عدد من المحاور والطرق الجديدة بمنطقة شرق القاهرة، إلى مستشفى معهد ناصر، لتلقى العلاج على نفقة الدولة، وذلك وفقًا لتوجيهات الرئيس السيسى بتقديم كافة سبل الرعاية الطبية اللازمة لها.

كما نقلت الصحيفة عن الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمى للوزارة توضيحه أن وزيرة الصحة وجهت بإرسال سيارة إسعاف مجهزة برفقة طبيب متخصص فى أمراض الباطنة، لنقل السيدة التى تبلغ من العمر 63 عامًا من منطقة النهضة بمدينة السلام فى القاهرة، إلى مستشفى معهد ناصر لتلقى العلاج، حيث تعانى من مرض السكري، والتهابات بالعين، كما أنها تعانى من سرطان الثدى وتخضع للعلاج الكيميائى.

وفى الشأن المحلى أيضا، وتحت عنوان (قطاع الأعمال: "سواعد مصر" تعيد تأهيل 4 جسور فى الموصل العراقية)، ذكرت صحيفة (الجمهورية) أن شركة النصر العامة للمقاولات (حسن علام) التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، وقعت عقدا لإعادة تأهيل أحد أهم الجسور فى مدينة الموصل العراقية، ذلك بتكلفة نحو 240 مليون جنيه.

ونقلت الصحيفة عن بيان وزارة القوى العاملة أن الشركة انتهت مؤخرا من إعادة تأهيل 3 جسور أخرى فى الموصل، حيث تم إسناد هذه المشروعات إلى الشركة من خلال مناقصات فازت بها بالمنافسة مع شركات أجنبية، وتتفاوض الشركة حاليا لإنشاء جسر جديد بمحافظة كركوك العراقية.

وأضافت الصحيفة أن هذا يأتى فى إطار عملية إعادة الإعمار التى تشهدها دولة العراق الشقيقة ومساهمة الشركات المصرية وشركات قطاع الأعمال العام فى هذه المشروعات خاصة فى مجال البنية التحتية، لما تتمتع به من قدرات وخبرات وكفاءة عالية.

واقتصاديا، وتحت عنوان (المالية: تكليف رئاسى بتوسيع قاعدة المستفيدين من مبادرة إحلال السيارات).. نقلت صحيفة (الشروق) بيانا لوزير المالية محمد معيط، والذى أكد خلاله أن هناك تكليفا من الرئيس عبد الفتاح السيسى بالعمل على توسيع قاعدة المواطنين المستفيدين من المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة الأجرة والملاكى بأخرى جديدة تعمل بالوقود المزدوج البنزين والغاز الطبيعي، بما يتسق مع استراتيجية الدولة نحو التوسع فى الطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر وتشجيع المنتج المحلى وتوطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها لخلق المزيد من فرص العمل.

وأضاف معيط أن المبادرة تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين وتيسير فرص حصولهم على سيارات جديدة بدلا من مركباتهم المتقادمة بتيسيرات ائتمانية محفزة، موضحا أنه تم تخصيص 2.1 مليار جنيه بموازنة العام المالى المقبل؛ لتمويل الحافز الأخضر للمرحلة الأولى من المبادرة التى تستهدف إحلال 250 ألف سيارة متقادمة بمحافظات (القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والسويس وبورسعيد والبحر الأحمر).

ودوليا، سلطت صحيفة (المصرى اليوم) الضوء على اعتماد بريطانيا لقاح (جونسون) أحادى الجرعة المضاد لـ "كورونا"، إن هيئة تنظيم الأدوية فى بريطانيا اعتمدت لقاح (جونسون أند جونسون) أحادى الجرعة المضاد لفيروس "كورونا"، ووافقت على استخدامه فى البلاد.

ونقلت الصحيفة عن وزير الصحة مات هانكوك قوله إن القرار هو دفعة أخرى لبرنامج التطعيم الناجح بشكل كبير فى المملكة المتحدة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الدنمارك ألغت استخدام اللقاح من برنامجها للتطعيم، فيما ذكرت وزارة الصحة الألمانية أن اللقاح آمن وأعراضه الجانبية نادرة جدا بعد تعليق استخدامه لفترة فى الولايات المتحدة على خلفية ظهور حالات من جلطات نادرة فى الدم لدى من تم تطعيمهم به.