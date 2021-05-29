الخارجية: مصر تعمل على تحقيق الاتساق بين حفظ وبناء السلام

أكد السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن مصر تعمل من أجل تحقيق الاتساق بين حفظ السلام وبناء السلام فى إطار رئاستها الحالية للجنة بناء السلام بالأمم المتحدة عام 2021، وعلى ضوء ريادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لملف إعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات بأفريقيا واستناداً للبيان الرئاسى لمجلس الأمن رقم 27 لعام 2017.

وقال حافظ - فى تدوينة اليوم السبت عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" - إن التاسع والعشرين من مايو يصادف اليوم العالمي لحفظة السلام التابعين للأمم المتحدة، ومصر من بين الدول الرائدة التي تدعم عمليات حفظ السلام النابعة للأمم المتحدة منذ مساهمتها في المهمة في الكونغو في عام 1960.. مذكرا بأن مصر هى سابع أكبر مساهم بأكثر من 3000 جندي حفظ سلام من الرجال والنساء.

وتحتفل الأمم المتحدة باليوم الدولي لحفظة السلام في ٢٩ مايو من كل عام وفقا لقرار الجمعية العامة في 24 فبراير 2003: وتم اختيار هذا اليوم الذي يصادف ذكرى بداية تأسيس أول بعثة لحفظ السلام فى تاريخ الأمم المتحدة في عام 1948.