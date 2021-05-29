التعليم: عرض المراجعات النهائية لطلاب المرحلة الثانوية العامة على قناة مدرستنا 2

قامت وزارة التربية والتعليم بعرض المراجعات النهائية لطلاب المرحلة الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2021 على القناة التعليمية "مدرستنا ٢"، جداول الأسبوع الثاني في الفترة من يوم الأحد ٣٠ مايو حتى السبت ٥ يونيو ٢٠٢١. تردد: 12206 رأسي / معدل الترميز: 27500 / معامل تصحيح الخطأ: 6/ 5 بالتوفيق والنجاح لجميع أبنائنا الطلاب.

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