/632852/تفاصيل-مؤتمر-المتحدة-للخدمات-الإعلامية-لإعلان-الهيكل-الجديد-وخططها-المستقبلية

تعقد الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ظهر اليوم السبت، مؤتمرًا صحفيًا لإعلان ما تحقق من إنجازات، وكشف ملامح التطوير خلال المرحلة المقبلة وخططها المستقبلية، بحسب بيان من الشركة، ونفت الشركة ما يثار من شائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، وقالت إنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد مروجي تلك الشائعات.

عمرو أديب: مؤتمر الشركة المتحدة سيضع الكثير من الحقائق

من جانبه قال الإعلامى عمرو أديب، إن مؤتمر الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الذى سينعقد اليوم السبت:" المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة سيضع الكثير من الحقائق، بشأن أغلب المؤسسات اللى اشترتها الدولة والتى لم تكن تحقق أرباحًا، والكثير منها كان عندها خسائر، والدولة بدأت فى الشراء وبدأت تظبط شوية حاجات فى سوق الترفية والإعلام فى مصر”.

وتابع:” الدولة قالت يجب أن يكون هناك رسالة للإعلام، وكان فى فترة هجوم على البلد واهتمت بأن يكون هناك إعلام قوى والدراما يكون لها رسالة.. وبدأ بالفعل العمل وبالطبع خلال هذا العمل حصل نوعا من أنواع الاحتكار، وأن الدولة عندها أغلب المحطات والدولة كانت منصرفة إلى تظبيط الكيان ووجود رسالة واضحة، وترك الإعلام المصرى للتجارة وكانت هذه وجهة نظر الدولة".

وأضاف، خلال برنامجه الحكاية المذاع على قناة أم بى سى مصر: "مرت السنين وبقى فيه شكوى أن جهة واحدة بتنتج، ومرت السنين وقدرت تعمل هيكلة كاملة لكل المحطات سواء محطات تليفزيون وجرائد ومواقع كبيرة وإمبراطورية إعلامية كبيرة، وبعدين قررت الدولة أنه آن الآوان بعد الموسم الماضى إنتاج ضخم يتناسب مع قوة مصر الناعمة، وقامت بدور وطنى مهم وأعمال، ورسائل اجتماعية وإنسانية وآن الآوان لفتح المجال، وأنه من الغد سيكون المجال مفتوحا للجميع أن يعمل، ولن تكون شركة واحدة تنتج، ومصر مليئة بالمواهب، وعرفت أيضا هذه الخطوة هيكون معاها تنسيق مع عدد من النقابات المهنية، وهناك رغبة قوية فى فتح سوق الدراما والإعلام المصرى، ولن يكن مقتصرا على الإنتاج، ولكن عن الملكية، وسيجرى طرح الشركة الضخمة بالبورصة المصرية ويتملكها المصريون".